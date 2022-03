Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę ponad 200 tys. mieszkańców tego kraju skorzystało z rządowego programu eWoroh (eWróg), za pośrednictwem którego można zgłaszać ruchy wojsk nieprzyjaciela – podała we wtorek agencja Ukrinform, powołując się na policję.

Ukraina: Ponad 200 tys. ludzi używa programu do zgłaszania ruchów wrogich wojsk / patrolpolice_ua /

"Od początku ofensywy ponad 200 tys. Ukraińców użyło chatbota eWoroh, by zgłosić położenie rosyjskich żołnierzy i sprzętu. Te zgłoszenia w czasie rzeczywistym pomogły ukraińskim obrońcom unicestwić dużą liczbę okupantów" - napisano w komunikacie przytaczanym przez Ukrinform.



"Ukraina nie może zostać zdradzona w rozmowach pokojowych"

"Ukraina nie może zostać zdradzona podczas rozmów pokojowych z Rosją, a prezydent Władimir Putin nie może być postrzegany jako zwycięzca ten inwazji" - powiedziała w poniedziałek brytyjska minister spraw zagranicznych Liz Truss.



"Wiemy, że Putin nie myśli poważnie o rozmowach. On nadal chce tylko bombardować niewinnych ludzi na całej Ukrainie. Dlatego też musimy zrobić więcej, by przegrał i zmusić go do ponownego przemyślenia. Musimy nie tylko powstrzymać Putina na Ukrainie, ale także spojrzeć w dłuższej perspektywie. Musimy zadbać o to, by przyszłe rozmowy nie zakończyły się zdradzeniem Ukrainy lub powtórzeniem błędów z przeszłości. Pamiętamy niełatwe porozumienie z 2014 r., które nie zapewniło Ukrainie trwałego bezpieczeństwa. Putin po prostu wrócił po więcej" - stwierdziła brytyjska minister.



Rosyjsko-ukraińskie rozmowy w Stambule mają ruszyć we wtorek

Negocjacje przedstawicieli Rosji i Ukrainy, które są zaplanowane na wtorek w Stambule, mają rozpocząć się o godzinie 9 w pałacu Dolmabahce - podał portal informacyjny Ukrainska Prawda.



Obie delegacje przyleciały do Stambułu w poniedziałek.



Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba w wywiadzie dla Radia Swoboda powiedział wcześniej, że delegacja ukraińska przed rozmowami z Rosją w Turcji nakreśliła sobie "program maksimum i minimum". "Program minimum w negocjacjach w Turcji to rozwiązanie problemów humanitarnych, maksimum - to zawieszenie broni, osiągnięcie trwałych porozumień w sprawie zakończenia wojny" - powiedział szef ukraińskiej dyplomacji.



Według niego "do tej pory nie osiągnięto żadnych porozumień w żadnym z fundamentalnych punktów negocjacji, ale następuje wymiana poglądów, propozycji i pomysłów".