Siedem osób zginęło w ostrzale Charkowa. Dwaj rosyjscy żołnierze zostali uznani winnymi w drugim na Ukrainie procesie o zbrodnie wojenne. Na Ukrainie prowadzone jest obecnie prawie 14 tys. śledztw w sprawie domniemanych zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie - poinformowała prokurator generalna tego kraju Iryna Wenediktowa. Rosyjskie wojska atakują ponad 40 miast na wschodzie Ukrainy w regionie Donbasu. Ukraińskie służby podają, że ofensywa Moskwy w tym regionie się zintensyfikowała. Ministerstwo obrony w Kijowie informuje o "zaciętych walkach", które toczą się wokół miasta Siewierodonieck w regionie Ługańska. Około 150 osób zostało pochowanych w masowym grobie w Ługańsku - podała Sky News. To ciała zabitych podczas walk, zbierane z ulic przez ukraińską policję. Najważniejsze wydarzenia z 92. dnia rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie w naszej relacji minuta po minucie.

23:59

23:51

Aktualne mapy działań zbrojnych w Ukrainie opracowane przez Instytut Studiów nad Wojną.

23:42

Rosyjscy oligarchowie mogliby wykupić się z sankcji, a uzyskane w ten sposób pieniądze zostałyby przeznaczone na pomoc dla Ukrainy - taką propozycję kanadyjskiej wicepremier i minister finansów Chrystii Freeland mają rozważać zachodni sojusznicy.

Freeland miała zgłosić propozycję umożliwienia "wykupu" z sankcji podczas spotkania krajów G7 w Niemczech w ub. tygodniu, a inspiracją były rozmowy z rosyjskimi oligarchami - podały kanadyjskie media za agencją AP.

Według źródeł AP, Ukraina wie o tej propozycji i nie odrzuca takiej możliwości. Z kolei zachodni sojusznicy liczą też na to, że część oligarchów może dzięki temu odsunąć się od prezydenta Rosji Władimira Putina.

23:34

Rosja używa systemu TOS-1 MLRS, nazywanego ciężkim miotaczem ognia. System używa pocisków termobarycznych i niszczy wszystko, nawet okopy.

23:20

Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że nie jest możliwe złagodzenie sankcji nałożonych na Rosję. Wcześniej Kreml oświadczył, że to jedyna możliwość na odblokowanie transportów zboża z Ukrainy.

23:14

Ukraiński myśliwiec zestrzelił rosyjski pocisk nad Bukowiną.

22:52

Rosja oświadczyła, że nie rozważy wymiany obrońców Mariupola, dopóki nie zostaną oni "odpowiednio osądzeni i i skazani".

22:39

Rosyjski czołg LPR T-72B został przechwycony przez stronę ukraińską.

Od razu trafił na uzbrojenie 24. Brygady Zmechanizowanej do pomocy w walkach o obwód ługański.

22:15

Rosyjska armia straciła w Ukrainie już niemal 1000 czołgów, ponad 350 sztuk artylerii, 30 myśliwców i ponad 50 helikopterów - podały CNN i Financial Times, powołując się na wysokiego rangą urzędnika Pentagonu.

21:54

Wojska rosyjskie usiłują wedrzeć się do Siewierodoniecka w obwodzie ługańskim i w okolicy miasta trwają zacięte walki - poinformował szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj na Telegramie.

Hajdaj napisał, że miasto jest atakowane przy użyciu artylerii i lotnictwa. "Nasi obrońcy walczą w okolicy Zołotego i Kateryniwki. W Toszkiwce raszyści (Rosjanie) zostali pogonieni, Siły Zbrojne Ukrainy umocniły pozycje" - napisał Hajdaj.

Zaznaczył, że ważna trasa Lisiczańsk-Bachmut jest pod nieustannym ostrzałem sił rosyjskich i przemieszczanie się nią jest niebezpieczne. "Nie została jednak utracona możliwość przewożenia transportów humanitarnych i ewakuacji mieszkańców" - zapewnił Hajdaj.

21:42

Rozmowy pokojowe z Rosją tak naprawdę nie mają miejsca - powiedział minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który wziął udział w sesji pytań i odpowiedzi na żywo z użytkownikami Twittera.

Kułeba przyznał też, że sytuacja militarna na wschodzie Ukrainy jest gorsza niż mówią o tym oficjalne informacje, a jego kraj potrzebuje teraz ciężkiej broni, aby skutecznie walczyć z Rosją.

21:33

Jacht rosyjskiego miliardera Mikhelsona przepłynął 10 000 kilometrów, aby uniknąć ewentualnego aresztowania.

Jacht jest wyceniany na 150 milionów dolarów. Leonid Mikhelson podlega sankcji brytyjskiej i kanadyjskiej.

Według Marine Traffic jacht zmierza teraz w kierunku Egiptu.

21:21

Na skutek rosyjskiego ostrzału zginęło w czwartek w Charkowie osiem osób, a 17 zostało rannych.

Szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow poinformował natomiast, że trwają zacięte walki na północy i północnym wschodzie obwodu, jak również w kierunku Iziumu. Według niego wojskom rosyjskim zadawane są poważne straty.

21:10

W wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa zginęło 5-miesięczne niemowlę i jego ojciec - poinformował komendant policji ukraińskiej Ihor Kłymenko na Facebooku.

"Kiedy zaczął się ostrzał, na ulicy spacerowała młoda rodzina: żona i mąż, który trzymał na rękach 5-miesięczne maleństwo. Mężczyzna poniósł śmierć od razu, kobieta została hospitalizowana w ciężkim stanie. Potem policjant z obwodu charkowskiego znalazł ciało dziecka" - napisał Kłymenko.

Jak dodał, fala wybuchu wyrzuciła dziecko na dach klatki schodowej.

21:07

Premier Włoch Mario Draghi powiedział, że podczas telefonicznej rozmowy z prezydentem Rosji Władimirem Putinem nie wyczuł z jego strony sygnałów świadczących o szansie na pokój na Ukrainie. Szef rządu mówił, że próbował przekonać Putina do odblokowania eksportu ukraińskiego zboża.

20:38

Prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka polecił armii "natychmiastowe" utworzenie dowództwa operacyjnego w pobliżu granicy z Ukrainą.

20:34

Wywiezieni z kombinatu Azowstal w Mariupolu żołnierze ukraińscy nie są torturowani przez Rosjan - zapewnił sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow w telewizji Kanał 24.

"Mogę potwierdzić, że na dzień dzisiejszy nie ma tortur czy obelżywego zachowania wobec naszych żołnierzy. Jak będzie dalej, zobaczymy. Obserwujemy tę sprawę" - oznajmił Daniłow.

Powiedział, że dowódcy pułku Azow, który bronił Azowstalu, podpułkownikowi Denysowi Prokopence udało się połączyć telefonicznie z żoną więcej niż raz.

Daniłow zapewnił, że żołnierze Azowa mają zostać wymienieni na rosyjskich jeńców.

20:07

Wojska rosyjskie na kierunku zaporoskim zostały dodatkowo wzmocnione batalionem pancernym z czołgami T-62 - poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Według sztabu na okupowanych przez Rosjan terenach trwa wprowadzanie reżimu administracyjno-policyjnego.

"Nadal utrudniany jest wyjazd cywilom na tereny kontrolowane przez władze ukraińskie. Ponadto okupanci uruchomili transmisję propagandowych materiałów informacyjnych w publicznych i specjalnych zasobach radiowo-telewizyjnych" - napisano w komunikacie.

Władze Rosji przygotowują rezerwistów w obwodach biełgorodzkim i woroneskim, aby uzupełnić stan osobowy i wznowić ofensywę na Ukrainie. Na terytorium obwodu brzeskiego na Białorusi trwają ćwiczenia taktyczne sił zbrojnych tego kraju.

19:05

Wykonano siedem misji powietrznych z dostawami broni i żywności do obleganego przez siły rosyjskie kombinatu Azowstal w Mariupolu - poinformował szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) gen. brygady Kyryło Budanow w wywiadzie dla portalu The War Zone.

W misjach uczestniczyło w sumie 16 śmigłowców Mi-8, z których siłom rosyjskim udało się zestrzelić dwa - napisał portal.

Do Azowstalu, który był ostatnim punktem ukraińskiego oporu w Mariupolu, oprócz broni, amunicji i żywności dostarczono leki oraz 72 żołnierzy pułku Azow - przekazał Budanow.

18:54

Od początku inwazji na Ukrainę rosyjscy żołnierze wysłali z przygranicznych miejscowości 58 ton paczek z kradzionym sprzętem - informuje portal Mediazona, której dziennikarze monitorowali pod tym kątem 13 rosyjskich, krymskich i białoruskich miast.

18:39

Do siedmiu wzrosła liczba zabitych a do 17 rannych w czwartkowym rosyjskim ostrzale Charkowa na północnym wschodzie Ukrainy - przekazał szef władz obwodu charkowskiego Ołeh Syniehubow naTelegramie. Wśród rannych jest 9-letnie dziecko.

Wcześniej informowano o czterech zabitych i siedmiu rannych.

18:31

„Musimy kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ale także i politykę sankcji, żeby odciąć tlen Władimirowi Putinowi, aby nie mógł kontynuować swojej barbarzyńskiej operacji” – mówił wiceszef ministerstwa spraw zagranicznych Marcin Przydacz w Popołudniowej rozmowie w RMF FM.

18:25

Na Ukrainie prowadzone jest obecnie prawie 14 tys. śledztw w sprawie domniemanych zbrodni wojennych popełnionych przez wojska rosyjskie, a każdego dnia dochodzi 100-200 nowych - poinformowała prokurator generalna tego kraju Iryna Wenediktowa.

Sprecyzowała, że najczęściej zarzucaną zbrodnią wojenną jest ostrzeliwanie budynków cywilnych, zwłaszcza szpitali i szkół. Ogółem - jak powiedziała - zniszczono ponad 1000 budynków służby zdrowia i edukacyjnych. Inne sprawy dotyczą zabijania cywili, grabieży i gwałtów.

Dwaj rosyjscy żołnierze zostali uznani winnymi w drugim na Ukrainie procesie o zbrodnie wojenne.

Artylerzyści Aleksander Bobikin i Aleksander Iwanow zostali oskarżeni o złamanie prawa wojny poprzez ostrzelanie miasta, w wyniku czego zniszczona została placówka edukacyjna. Prokuratura żąda dla nich 12 lat więzienia.

"Jestem winny. Ostrzelaliśmy Ukrainę z Rosji" - cytuje słowa Bobikina agencja Reutera.

Adwokat chce złagodzenia wymiaru kar, argumentując, że żołnierze wypełniali rozkazy swoich dowódców.

Werdykt ma zostać ogłoszony 31 maja.

16:27

Głównym celem rosyjskiej agresji był i nadal pozostaje Kijów, serce naszego państwa - powiedział w Davos mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko.

Odpowiadając na pytanie dotyczące odbudowy stolicy, Kliczko powiedział: "W Kijowie zniszczono ponad 300 budynków, naszym priorytetem jest teraz przygotowanie tych budynków na zimę, zapewnienie funkcjonowania w nich mediów".

16:05

Rosjanie rozlokowują rakiety Iskander w Brześciu na Białorusi, co może oznaczać, że mają zamiar ostrzeliwać stamtąd zachodnią Ukrainę - powiedział generał Ołeksij Hromow, zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Dodał, że siły rosyjskie mają obecnie przewagę w regionie Ługańska. "Robimy, co możemy" - oświadczył.

15:47

Na wschodzie Ukrainy "presja ze strony rosyjskich sił zbrojnych jest coraz silniejsza. Koncentrują wszystko co mają, by zdobyć przestrzeń w Donbasie" - ocenił w rozmowie z dziennikiem "Die Welt" emerytowany generał Bundeswehry Klaus Wittmann. "Mam nadzieję, że Ukraina się utrzyma i odzyska inicjatywę" - dodał.

Wittmann zwraca uwagę, że pod kontrolą Rosjan "znajduje się już 90 proc. obwodu ługańskiego.

15:22

Co najmniej czterech cywilów zginęło, a siedmiu zostało rannych podczas rosyjskiego ostrzału Charkowa na Ukrainie - poinformował szef władz obwodowych Ołeg Synehubow.

Wezwał mieszkańców, aby udali się do schronów.

Przed godziną 15:00 czasu lokalnego administracja wojskowa poinformowała ludność, że zagrożenie ostrzałem artyleryjskim w mieście i regionie trwa.

14:44

Rosyjscy okupanci wydali rozkaz znalezienia pracownika Zaporoskiej Elektrowni Atomowej Serhija Szweca, a następnie najeźdźcy ciężko go postrzelili w jego własnym mieszkaniu - poinformował ukraiński wywiad wojskowy (HUR). Załatwiliśmy Szweca - relacjonował jeden z żołnierzy wroga w rozmowie przechwyconej i opublikowanej przez HUR.

"To był weteran walk w Donbasie. Posiadał w domu broń automatyczną i stawiał opór, więc po prostu go załatwiliśmy. Jeszcze żyje, ale nie wyjdzie z tego, ponieważ otrzymał kilka ran postrzałowych" - relacjonował z zadowoleniem jeden z rosyjskich żołnierzy.

Mer Enerhodaru Dmytro Orłow przekazał, że mężczyzna znajduje się w stanie ciężkim i wciąż walczy o życie po 10-godzinnej operacji.

14:32

Propozycje zachodnich polityków i ekspertów, by w imię pokoju oddać Rosji część terytorium Ukrainy są niebezpieczne dla Litwy - powiedział minister spraw zagranicznych tego kraju Gabrielius Landsbergis.

"Są one niebezpieczne dla nas, dla Litwy, ponieważ normalizują nie tylko stosunki z tym reżimem (prezydenta Rosji Władimira Putina - red.), ale także normalizują to, co ten reżim robi" - dodał.

Henry Kissinger, 98-letni amerykański polityk wyraził opinię, że w dłuższej perspektywie brak negocjacji z Rosją i dalsze antagonizowanie Moskwy może mieć katastrofalne skutki dla stabilności Europy. Ukraina powinna zgodzić się na oddanie części swojego terytorium, aby osiągnąć porozumienie pokojowe z Rosją i natychmiast zakończyć trwającą od trzech miesięcy wojnę - relacjonował wypowiedź byłego sekretarza stanu USA amerykański tygodnik "Newsweek".

14:06

Rosja oficjalnie mówi, że nie ograniczy swoich agresywnych działań do Ukrainy - powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski w czwartkowym wystąpieniu przed parlamentem Łotwy, wygłoszonym za pośrednictwem łącza wideo.

Dodał, że powodem, dla którego niektóre kraje dalej tolerują Rosję, są powiązania finansowe z tym państwem.

12:56

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz oświadczył w czwartek w Davos, że prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi "nie udało się osiągnąć wszystkich założonych celów strategicznych" w wojnie w Ukrainie.

Przejęcie całej Ukrainy przez Rosję wydaje się dziś bardziej odległe, niż na początku wojny. Bardziej niż kiedykolwiek Ukraina podkreśla swoją europejską przyszłość - powiedział Scholz w przemówieniu na zakończenie dorocznego Światowego Forum Ekonomicznego w Davos w Szwajcarii.

12:30

Turcja prowadzi negocjacje z Moskwą i Kijowem na temat otwarcia korytarza dla eksportu ukraińskich zbóż - podała w czwartek agencja Reutera, powołując się na źródło w tureckich władzach.



12:15

Zabudowa mieszkalna w Siewierodoniecku na wschodzie Ukrainy została w 90 proc. zniszczona przez rosyjskie wojska; wróg ostrzeliwuje cywilne cele w mieście nieustannie od półtora tygodnia - poinformował w czwartek na antenie radia NW szef administracji Siewierodoniecka Ołeksandr Striuk



12:12

W szkołach zajętego przez rosyjskie wojska Mariupola na południowym wschodzie Ukrainy nie będzie w tym roku wakacji; nauka potrwa do 1 września i będzie służyła przyspieszonej rusyfikacji dzieci - poinformował w czwartek na Telegramie doradca mera miasta Petro Andriuszczenko.

11:40

Premier Finlandii Sanna Marin przyjechała do Irpienia.

11:04

Stosunki między Polską a Ukrainą naznaczone były sporami dotyczącymi historii; teraz jednak "inwazja Rosji zbliżyła do siebie sąsiadujące kraje bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Ku niezadowoleniu Moskwy" - komentuje w czwartek dziennik "Welt".



10:40

Ukraińska armia podaje, że od początku inwazji Rosja straciła już 29 600 żołnierzy.

10:27

Sześć osób cywilnych zginęło, a 12 zostało rannych w środę w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach donieckim i ługańskim - poinformował w czwartek na Facebooku sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich jednostek działających na wschodzie kraju.

10:18

Nowa minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna rozmawiała w środę telefonicznie z szefem dyplomacji Ukrainy Dmytro Kułebą o odblokowaniu dostaw zbóż i o dalszym dozbrajaniu Ukrainy - podało francuskie MSZ w komunikacie.

09:43

Wojska powietrznodesantowe Rosji (ros. WDW) uczestniczyły w kilku znaczących porażkach w czasie inwazji na Ukrainę, ponosząc ciężkie straty, co było efektem niewłaściwego wykorzystania ich potencjału - przekazało w czwartek brytyjskie ministerstwo obrony.

09:40

Siły rosyjskie zwiększają swą liczebność na okupowanych terenach obwodów chersońskiego i zaporoskiego na południu Ukrainy, a także budują tam już trzecią linię umocnień; te działania wroga wskazują, że zamierza pozostać tam na długo - ocenił w środę ukraiński wywiad wojskowy (HUR).

08:34

Od początku wojny funkcjonariusze SG odprawili w przejściach granicznych z Ukrainy do Polski 3,613 mln osób - poinformowała straż graniczna. Ostatniej doby do naszego kraju z Ukrainy przyjechało 21,7 tys. osób.

08:28

Rosyjskie władze okupacyjne planują wywieźć z portu w zajętym Mariupolu ukraińskie wyroby metalowe i zboże, wykorzystując w tym celu statki zarejestrowane w innych państwach - poinformowało w czwartek Radio Swoboda, powołując się na dane ze zdjęć satelitarnych.



08:00

UE, USA i W. Brytania utworzą specjalny mechanizm ds. okrucieństw wojennych na Ukrainie, by zapewnić koordynację i wsparcie w terenie dla wysiłków na rzecz rozliczenia zbrodni popełnianych w czasie rosyjskiej inwazji - ogłoszono w środę we wspólnym komunikacie.

07:40

Wojska rosyjskie próbują wznowić ofensywę na Słowiańsk - podał w czwartek rano ukraiński sztab generalny w podsumowaniu sytuacji operacyjnej w serwisie Facebook.

07:23

Rosja szykuje prowokację w pobliżu Wyspy Węży na Morzu Czarnym; chce z przejętego ukraińskiego okrętu ostrzelać cywilne statki, wybrzeże Ukrainy albo innego państwa - podała w czwartek agencja Ukrinform, cytując ukraińskie dowództwo operacyjne Południe.

07:20

06:47

Decyzja o zaprzestaniu obrony kombinatu Azowstal była dla władz Ukrainy trudna, ale nieunikniona, bo nie było żadnej możliwości dostarczenia pomocy jego obrońcom - mówi PAP prof. Paul Rimmer, były zastępca szefa brytyjskiego Wywiadu Wojskowego (DI).

06:46

W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły 10 ataków wojsk rosyjskich w Donbasie - poinformował w czwartek rano w komunikacie opublikowanym na Facebooku sztab generalny ukraińskiej armii.



06:43

Rosyjski atak rakietowy na dzielnice mieszkalne w Zaporożu.

06:18

Po raz pierwszy zobaczyłem co oznacza panika - ludzie chodzili jeden po drugim - powiedział PAP mieszkaniec Lwowa Janusz Balicki, który był świadkiem bombardowania miasta 26 marca przez rosyjskie rakiety.

06:13

Zniszczony rosyjski sprzęt wojskowy w Charkowie.

05:14

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał społeczność międzynarodową do bardziej zdecydowanego opowiedzenia się po stronie jego kraju, odpierającego rosyjską agresję. W wystąpieniu wideo w środę wieczorem podkreślił, że nadal zbyt wielu ogląda się na Rosję i własne interesy.

05:12

Kilka tygodni po nieudanej próbie zajęcia ukraińskiej stolicy szczątki rosyjskich żołnierzy wciąż są odnajdywane w wioskach i wokół wiosek pod Kijowem, przez które przechodzili lub które czasowo zajęli - podaje w środę stacja BBC.

05:09

Dziesięć ataków wojsk rosyjskich odparły w ciągu ostatniej doby w Donbasie siły ukraińskie - poinformował w środę na Facebooku sztab Operacji Sił Połączonych, czyli ukraińskich jednostek działających na wschodzie kraju.

05:04

Cztery osoby cywilne zginęły, a 12 odniosło obrażenia w ciągu ostatniej doby w obwodzie donieckim wskutek ostrzałów ze strony wojsk rosyjskich, zaś w Zaporożu śmierć poniosła jedna osoba - poinformowały w środę wieczorem władze regionalne.