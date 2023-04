Współpracownicy Aleksieja Nawalnego odkryli system obrony przeciwlotniczej Pancyr S-1 w pobliżu domniemanej rezydencji Władimira Putina w Kraju Krasnodarskim. Wyniki śledztwa przedstawiono w filmie opublikowanym na youtube'owym kanale Nawalny LIVE.

Kilometr od systemu obrony przeciwlotniczej Pancyr S-1 znajduje się rezydencja o powierzchni 20 hektarów, zwana "schroniskiem Achipse". O jej istnieniu w 2014 roku poinformował dziennikarz i bloger Andriej Małgin, a w 2021 roku szerzej na ten temat rozpisał się portal Sobesednik.

Wideo youtube

Na terenie rezydencji znajduje się lądowisko dla helikopterów, trzy duże domy i prywatny wyciąg narciarski. Choć budynki formalnie należą do rosyjskiego koncernu państwowego Gazprom, to nieopodal znajduje się rezydencja Psechako. Wcześniej Fundacja Antykorupcyjna, organizacja Aleksieja Nawalnego, podała, że należy ona do byłego prezydenta Rosji, a obecnie wiceprzewodniczącego Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrija Miedwiediewa.

Obie rezydencje zostały zbudowane na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi w 2014 roku. Pracownik Fundacji Antykorupcyjnej Gieorgij Ałburow wyjaśnił, że Achipse to zimowa rezydencja Putina, w której jeździ na nartach.

Główny budynek schroniska składa się z czterech kondygnacji - dwóch podziemnych i dwóch naziemnych, a jego łączna powierzchnia wynosi 3800 metrów kwadratowych.

Oprócz zainstalowania systemu Pancyr S-1, w strefie nad schroniskiem Achipse obowiązuje zakaz lotów dla nieautoryzowanych dronów. Rezydencja - jak poinformował Sobesednik - ma być również dostępna dla rosyjskich tajnych służb.