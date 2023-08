W rosyjskim obwodzie twerskim doszło do katastrofy należącego do szefa Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna biznesowego odrzutowca Embraer Legacy 600. W katastrofie zginęło co najmniej dziesięć osób. Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego poinformowała, że na liście pasażerów znajdowało się nazwisko przywódcy wagnerowców.

@Azovsouth / X / W obwodzie twerskim w zachodniej Rosji doszło do katastrofy niewielkiego samolotu. Telegram Powiązany z Grupą Wagnera kanał Grey Zone poinformował, że biznesowy odrzutowiec Embraer Legacy 600 o numerze RA-02796 należał do przywódcy wagnerowców Jewgienija Prigożyna. Kanał twierdzi, że maszyna została "zestrzelona przez obronę powietrzną w rejonie bołońskim obwodu twerskiego". Telegram Rosyjskie Ministerstwo ds. Sytuacji Nadzwyczajnych przekazało, że na pokładzie znajdowało się dziesięć osób, w tym trzech członków załogi. Według wstępnych informacji, nikt nie przeżył katastrofy. Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) poinformowała, że na liście pasażerów znajdowało się nazwisko Prigożyna. Telegram Niezależny portal Meduza podał, że przywódca wagnerowców był dziś w Moskwie, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz obwodu moskiewskiego. Według anonimowego źródła, chodziło o dostawę żywności do szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego. Kanał na Telegramie VChK-OGPU podał, że na pokładzie rozbitego odrzutowca biznesowego znajdował się również Dmitrij Utkin, "prawa ręka" Jewgienija Prigożyna, jeden z dowódców Grupy Wagnera. Telegram Inny z kanałów na Telegramie, Mash, poinformował, że przed katastrofą lotniczą naoczni świadkowie słyszeli dwie głośne eksplozje, dlatego jedną z wersji, którą biorą pod uwagę śledczy, jest atak terrorystyczny na pokładzie. Telegram Zobacz również: Ukraińcy odbili miejscowość Robotyne na Zaporożu [RELACJA]