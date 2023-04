Federalna Służba Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej uważa, że w Ukrainie zginęło lub zostało rannych około 110 tys. rosyjskich żołnierzy. Jednocześnie FSB zarzuciło Ministerstwu Obrony Federacji Rosyjskiej "ukrywanie rosyjskich strat na Ukrainie".

Grób rosyjskiego żołnierza (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dane FSB pojawiły się w ujawnionych niedawno dokumentach amerykańskiego wywiadu, o czym pisze amerykański dziennik "The New York Times". Wywiad był w stanie uzyskać te informacje najprawdopodobniej dzięki przechwyceniu korespondencji elektronicznej.

W jednym z dokumentów przedstawiciele wywiadu USA stwierdzili, że FSB "oskarżyła" Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej o "ukrywanie prawdziwych rosyjskich strat w Ukrainie". Według przedstawicieli FSB, resort obrony nie uwzględnia w swoich raportach strat wśród Wojsk Gwardii Narodowej, najemników walczących w szeregach grupy Wagnera i sił czeczeńskich.

Amerykański wywiad uważa, że te informacje ukazują niechęć wojska do "przekazywania złych wiadomości wzdłuż łańcucha dowodzenia".

Warto nadmienić, że informacje o stratach po obu stronach konfliktu pojawiły się również w innym dokumencie, który z kolei ujawniła agencja Reutera. Z jego treści wynika, że - według armii Stanów Zjednoczonych - Rosja straciła w Ukrainie od 189,5 tys. do 223 tys. żołnierzy, przy czym zginęło 35,5-43 tys. (stosunek rannych do zabitych). Straty ukraińskie wynoszą od 124,5 tys. do 131 tys. żołnierzy, z których życie straciło 15,5-17,5 tys.

W dokumentach, które wyciekły niedawno do sieci, wskazano również, że prezydent Rosji Władimir Putin próbował osobiście rozwiązać konflikt między szefem grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem a ministrem obrony Siergiejem Szojgu, wzywając ich na wspólne spotkanie 22 lutego.

Ich konflikt wziął się z tego, że Prigożyn narzekał na niedobory amunicji, za co obwiniał właśnie Szojgu i szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerija Gierasimowa.

Dane rosyjskie rozjeżdżają się z szacunkami

Na początku kwietnia 2023 roku niezależne rosyjskie serwisy internetowe, w tym Mediazona i BBC Russian, wraz z zespołem ochotników ustaliły tożsamość 19 688 rosyjskich żołnierzy, którzy zginęli podczas inwazji na Ukrainę. Przy analizie posiłkowano się tylko i wyłącznie danymi z otwartych źródeł, m.in. nekrologami.

Rosyjski resort obrony po raz ostatni publicznie informował o stratach wśród sił rosyjskich 21 września 2022 roku, czyli w dniu ogłoszenia mobilizacji. Podano wówczas, że w Ukrainie zginęło 5937 rosyjskich żołnierzy.

W sprawie wycieku trwają dochodzenia

Na początku kwietnia pojawiły się informacje, że Departament Obrony USA prowadzi dochodzenie w sprawie wycieku tajnych dokumentów szczegółowo opisujących plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczące rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy przed planowaną kontrofensywą. Eksperci zauważyli, że niektóre dokumenty, które trafiły do sieci, zostały częściowo zredagowane.

W sobotę "New York Times" doniósł o nowej serii dokumentów, które wyciekły do sieci. W poniedziałek dochodzenie w tej sprawie wszczęło Ministerstwo Sprawiedliwości USA.