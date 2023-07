Poparcie Prigożyna

Szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn określił zamach stanu w środkowoafrykańskim kraju jako "uniezależnienie się od kolonialistów". Prigożyn, który zaledwie miesiąc temu poprowadził nieudaną rebelię przeciw władzom w Moskwie , był w czwartek obecny w Petersburgu, gdzie odbywa się szczyt Rosja-Afryka, na którym afrykańscy przywódcy i dyplomaci spotkali się ze ściganym listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny Władimirem Putinem. Przedstawiciele Nigru nie przybyli do Petersburga.

Na powiązanym z wagnerowcami profilu Orkiestra Wagnera na Telegramie stwierdzono, że "zamach stanu w Nigrze nadal wzmacnia pozycję i wpływy Rosji w Afryce".

Telegram

USA zaprzecza doniesieniom

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA Vedant Patel stwierdził jednak, odpowiadając na pytanie o możliwość zaangażowania Grupy Wagnera w wydarzenia w Nigrze, że USA nie mają żadnej informacji, która by to potwierdzała. Dodał, że nie zamierza spekulować na ten temat.



Heorhij Erman z ukraińskiej redakcji BBC wskazuje na kolejny element wiążący wydarzenia w Nigrze z prowadzoną przez Rosję polityką, nawet jeśli czasem w zastępstwie oficjalnych władz, wypowiadają się grupy najemników. Kreml "potępił" w końcu zamach stanu w afrykańskim kraju. Fragmentem układanki zdaje się być jednak także Ukraina, oficjalny wróg Rosji, gdzie prowadzi ona od ponad roku "specjalną operację wojskową", zwalczającą rzekomych nazistów ze stepów, czyli brutalną inwazję przeciw Ukrainie na pełną skalę.



W afrykańskich mediach Rosja stara się kreować na przyjaciela Afryki, w odróżnieniu od krajów Europy Zachodniej. Podkreśla, że nigdy nie kolonizowała tamtejszych terytoriów, milcząc na temat skutków swojego imperializmu w Europie i Azji.

Ukraina mogła stracić sojusznika

Przed wojną, która wybuchła w lutym 2022 r., Ukraina i Niger nie miały rozwiniętych stosunków politycznych. A jednak po rozmowie telefonicznej prezydenta Wołodymyra Zełenskiego z Mohamedem Bazoumem w sierpniu ubiegłego roku, pierwszej w historii obu państw, Niger zdecydował się poprzeć Platformę Krymską - inicjatywę Ukrainy na rzecz odzyskania anektowanego przez Rosję w 2014 r. Półwyspu Krymskiego. Niger poparł też na forum ONZ, w przeciwieństwie do większości krajów Afryki, integralność terytorialną Ukrainy.



Nie wiadomo jeszcze, jak rozwinie się polityka zagraniczna Nigru pod rządami junty wojskowej, ale prawdopodobne jest to, że Ukraina straciła jednego ze swoich przyjaciół w Afryce - ocenia Erman.



Stany Zjednoczone i Unia Europejska postrzegały do tej pory Niger jako kluczowego partnera w zakresie bezpieczeństwa w regionie Sahelu, który cierpi z powodu ataków dżihadystów. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell odwiedził Niger kilka tygodniu temu i obiecał krajowi setki milionów euro, które miałyby pomóc w ustabilizowaniu sytuacji w regionie. Teraz ta obietnica może zostać cofnięta, ponieważ UE nie wspiera nielegalnych rządów - uważa Erman.



I w tym przypadku junta Nigru może zwrócić się o pomoc do Rosji i Grupy Wagnera, która jest już obecna w trzech krajach Sahelu, w których toczą się konflikty: w Mali, Burkina Faso i Sudanie - podsumowuje ukraiński dziennikarz.



Na razie rebelianci nie zapowiadają żadnych zmian w polityce zagranicznej kraju.

"Wzywamy do uwolnienia prezydenta Bazouma"

Ten zamach stanu jest całkowicie bezprawny i głęboko niebezpieczny dla Nigerczyków, dla Nigru i dla całego regionu - ocenił przebywający z oficjalną wizytą w Papui-Nowej Gwinei prezydent Francji Emmanuel Macron.



Dlatego wzywamy do uwolnienia prezydenta Bazouma i przywrócenia porządku konstytucyjnego - zaapelował Macron, cytowany przez agencję AFP.



Prezydent Francji zapewnił ponadto, że jego kraj poprzez regionalne organizacje, jeśli zdecydują się one na nałożenie sankcji przeciwko przywódcom puczu w Nigrze. Wcześniej w piątek minister spraw zagranicznych Francji Catherine Colonna, powiedziała, że przedstawiciele krajów należących do Wspólnoty Gospodarczej Państw Afryki Zachodniej (ECOWAS) mają w niedzielę rozmawiać o Nigrze i nałożenie sankcji w wyniku tego spotkania nie jest wykluczone.



Szefowa francuskiej dyplomacji stwierdziła także, że przejęcie władzy w Nigrze przez puczystów nie jest definitywne, a odpowiedzialni za zamach stanu mają czas na to, by przychylić się do międzynarodowych próśb o przywrócenie do konstytucyjnych funkcji prezydenta Bazouma.



Jeżeli słyszycie, że mówię o próbie zamachu stanu, to dlatego, że nie uważamy, aby kwestia ta była definitywna - stwierdziła Colonna, cytowana przez agencję Reutera.



Prezydent Nigru Bazoum jest przetrzymywany w pałacu prezydenckim i nie jest jasne, kto obecnie sprawuje władzę w państwie po tym, gdy w nocy ze środy na czwartek wojsko oświadczyło w telewizji państwowej, że dokonało puczu. W podpisanym w czwartek przez dowództwo wojskowe Nigru oświadczeniu, armia zadeklarowała poparcie dla żołnierzy, którzy pozbawili władzy Bazouma. Podkreślono, że priorytetem jest uniknięcie destabilizacji w kraju.



Prezydent Bazoum musi zostać przywrócony do swoich konstytucyjnych funkcji - powiedziała Colonna.



Sytuacja w Nigrze pozostaje "bardzo niejasna" - komentuje Reuters, powołując się na ocenę swoich anonimowych źródeł.