W czwartek doszło do pożaru na pokładzie jedynego rosyjskiego lotniskowca Admirał Kuzniecow. Jak poinformowała tamtejsza agencja prasowa TASS, z okrętu ewakuowano 20 osób, nikt nie został ranny. Ogień został szybko ugaszony.

Lotniskowiec Admirał Kuzniecow / Shutterstock

Agencja TASS donosi, że źródło pożaru znajdowało się w kabinach na lewej burcie. Nie jest do końca jasne, co doprowadziło do pojawienia się ognia.

Według United Shipbuilding Corporation (USC), spółki zrzeszającej firmy budujące i naprawiające statki w Rosji, pożar został dość szybko ugaszony, przez co nie odnotowano szkód.