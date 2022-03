Z Mariupola i Wołnowachy na wschodzie Ukrainy mają zostać otwarte korytarze humanitarne dla cywilów - poinformował w sobotę doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak, cytowany przez Suspilne.

Zdjęcie ilustracyjne / DUMITRU DORU / PAP/EPA

Rosjanie mają zezwolić na utworzenie korytarzy życia w ostrzeliwanym Mariupolu. Najpierw tę informację przekazała rosyjska agencja informacyjna Ria Nowosti, a potem potwierdził ją doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podolak.



Ministerstwo obrony Rosji poinformowało wcześniej w komunikacie, że od godz. 9 czasu ukraińskiego ma obowiązywać zawieszenie broni w celu otwarcia korytarzy humanitarnych.

Ciężka sytuacja w Mariupolu

Mer miasta Wadym Bojczenko poinformował w sobotę rano, że Mariupol jest "oblężony i bezlitośnie atakowany" przez siły rosyjskie. Naszym priorytetem jest zawieszenie broni, (...) by ustanowić korytarze humanitarne - dodał mer, cytowany przez AFP.

Brytyjski resort obrony podał wcześniej, że Mariupol nie został zdobyty przez Rosjan, ale jest najprawdopodobniej okrążony przez siły wroga, które "intensywnie atakują cywilną infrastrukturę".

Zawieszenie broni jest konieczne, by "przywrócić funkcjonowanie podstawowych infrastruktur i ustanowić korytarze humanitarne, by sprowadzić żywność i leki do miasta" - wyjaśnił Bojczenko

Miasto pozostaje bez wody i elektryczności.