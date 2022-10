Rosyjski atak nuklearny zmieni przebieg konfliktu i prawie na pewno wywoła „fizyczną reakcję” sojuszników Ukrainy i potencjalnie NATO - powiedział w środę wysoki rangą urzędnik Sojuszu cytowany przez agencję Reutera.

Szef NATO Jens Stoltenberg / STEPHANIE LECOCQ / PAP/EPA

Każde użycie broni jądrowej przez Moskwę miałoby "bezprecedensowe konsekwencje" dla Rosji - ostrzegł urzędnik.



Powiedział, że "niemal na pewno wywołałoby to fizyczną reakcję wielu sojuszników, a potencjalnie także samego NATO".



Urzędnik dodał, że Moskwa wykorzystuje swoje nuklearne groźby głównie do powstrzymania NATO i innych państw przed bezpośrednim przystąpieniem do wojny z Ukrainą.



W środę w Brukseli odbywa się spotkanie ministrów obrony NATO.