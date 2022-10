To już 243. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Rosja nie zamierza wycofywać się z Chersonia i robi wszystko by przygotować miasto na ukraińską kontrofensywę - twierdzi ukraiński resort obrony. Sami Rosjanie poinformowali, że rozpoczął się proces tworzenia oddziałów obrony terytorialnej Chersonia. Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu odbył serię rozmów z szefami resortów obrony Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Stanów Zjednoczonych. Oskarżył w nich Ukrainę o przygotowywanie prowokacji z użyciem „brudnej bomby”. Kijów stanowczo temu zaprzecza. NATO też odrzuciło teorię Rosji. Według ISW - Kreml chce zastraszyć przywódców państw NATO, by ci wstrzymali pomoc wojskową dla Ukrainy. Szef MSZ Dmytro Kułeba zaprosił do Ukrainy ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, by sprawdzili, czy w kraju faktycznie powstaje broń nuklearna.

Rosyjski pocisk w zoo w Mikołajowie / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

19:21

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że sojusznicy będący w NATO odrzucają twierdzenia Rosji, że Ukraina przygotowuje się do użycia "brudnej bomby". Szef NATO dodał, że rozmawiał o tej sprawie z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem i jego brytyjskim odpowiednikiem Benem Wallacem. "Sojusznicy odrzucają zarzuty Rosji. Moskwa może używać tej teorii jako pretekstu do eskalacji" - stwierdził.

19:14

"Apele Szojgu i Gierasimowa, oświadczenia Ławrowa i Pieskowa - Rosja rozpoczęła zorganizowaną kampanię informacyjną o "brudnej bombie", aby zalegalizować swoje zbrodnie. Ale działanie jest ważniejsze niż rozmowa. Ukraina zawsze ma otwarte drzwi dla inspekcji MAEA. Czy Moskwa jest gotowa na inspekcje?" - pyta na Twitterze Michajło Podliak, Prezydent doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy.

19:02

Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik ds. praw człowieka, wezwał do wyłączenia Rosyjskiego Czerwonego Krzyża z Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca za to, że prowadzi zbiórkę dla bliskich rosyjskich zmobilizowanych i żołnierzy.



18:32

Iran ogłosił w poniedziałek, że podpisał z Rosją kontrakt na dostawę 40 turbin do gazociągów - poinformowała agencja Ukrinform, powołując się na izraelski dziennik "Times of Israel".

"Obecnie 85 proc. obiektów i urządzeń potrzebnych dla przemysłu gazowego jest budowanych w kraju i w oparciu o ten potencjał podpisano niedawno kontrakt na eksport 40 irańskich turbin do Rosji" - powiedział dyrektor generalny irańskiej firmy ds. inżynierii i rozwoju gazu Reza Noushadi.

18:27

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował w poniedziałek neutralną postawę władz Izraela wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. "Dla Izraela to nie czas na wybór" - powiedział w przemówieniu wideo podczas konferencji zorganizowanej przez izraelski dziennik "Haarec".

18:06

Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów gen. Mark Milley odbył w poniedziałek rozmowę telefoniczną z szefem rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerijem Gierasimowem - podał Pentagon. Była to pierwsza rozmowa generałów od maja. Jak przekazał rzecznik gen. Milleya płk Dave Butler, wojskowi omówili "kilka spraw związanych z bezpieczeństwem i zgodzili się, by utrzymać linie komunikacji otwarte". Nie podał jednak szczegółów rozmowy.

18:02

Ministerstwo Obrony Rosji przekazało, że przygotowuje swoje siły do pracy w warunkach skażenia radioaktywnego - podaje Reuters. Stało się to po tym, jak Rosja oskarżyła Ukrainę o to, że planuje użyć "brudnej bomby". Kijów zaprzeczył, że ma zamiar użyć tego rodzaju broń.

17:19

Mieszkańcy Kijowa domagają się od lokalnych władz przywrócenia dawnej nazwy Placowi Zwycięstwa w centrum miasta oraz usunięcia z niego pomnika z radziecką gwiazdą; ma zostać przywrócona przedwojenna nazwa "Halicki" - poinformował w niedzielę portal Ukrainska Prawda.

16:58

Dowódca sztabu generalnego Rosji Walerij Gerasimow i szef brytyjskich sił zbrojnych Antony Radakin odbyli rozmowę telefoniczną, w czasie której omówili możliwość wykorzystania przez Ukrainę brudnej bomby - podaje rosyjski resort obrony.

W tzw. brudnych bombach wykorzystywane są konwencjonalne materiały wybuchowe razem z materiałem radioaktywnym, który ma doprowadzić do skażenia na szerokim obszarze.

16:17

"Rosyjskie siły okupacyjne chcą spowodować w Chersoniu na południu Ukrainy kryzys humanitarny; do miasta przestano dostarczać produkty spożywcze i zamknięto supermarkety" - poinformował Serhij Chłań, lojalny wobec Kijowa deputowany do rady obwodu chersońskiego.

"Okupanci wstrzymali dostawy wszelkich produktów spożywczych do Chersonia i prawobrzeżnej części obwodu. Na targach już od dawna nie są przyjmowane ruble, brały je tylko ich supermarkety... Rosyjskie supermarkety ostrzegły, że w niedzielę działają po raz ostatni i dzisiaj wywożą swoje wyposażenie. Małe sklepy nadal pracują, ale przyjmują tylko (ukraińską) hrywnę. Tam jeszcze są produkty" - powiedział Chłań, cytowany przez agencję Ukrinform.



16:12

"Niedobór rakiet u Rosjan już jest obserwowany. Ale obecnie wciąż nas atakują w odstępach tygodniowych. Przypomnę, że za pierwszym razem użyto 84 rakiet, a później 28. W dwa tygodnie przeciwnik użył dość potężnego zapasu broni rakietowej. Poza tym widzimy groźne informacje z Iranu, że wrogowi mogą zostać dostarczone pociski ziemia-ziemia. To kolejne wyzwanie, kolejne zagrożenie i przygotowujemy się do niego" - powiedział w rozmowie z agencją Ukrinform Jurij Ignat, rzecznik Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

15:58

Brytyjskie ministerstwo obrony opublikowało mapę pokazującą sytuację na froncie w Ukrainie.

15:51

Ołeksij Makiejew jest już oficjalnie od poniedziałku nowym ambasadorem Ukrainy w Niemczech, w południe złożył listy uwierzytelniające na ręce prezydenta Franka-Waltera Steinmeiera. Wcześniej Makiejew zajmował stanowisko komisarza ds. sankcji wobec Rosji.



15:45

Elektrownia Cuciurgan, położona w separatystycznym Naddniestrzu, zredukowała w poniedziałek dostawy energii elektrycznej do Mołdawii - poinformowały w poniedziałek władze tego kraju, cytowane przez kiszyniowską telewizję TV8.

15:42

Niemcy chcą przygotować "plan Marshalla" dla Ukrainy. O konieczności opracowania program odbudowy tego kraju po wojnie, mimo że konflikt z Rosją jeszcze trwa, mówią kanclerz Olaf Scholz i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

15:11

10 mln ludzi na świecie nie otrzymało na czas żywności z powodu rosyjskiej agendy politycznej - oświadczyło w poniedziałek MSZ Ukrainy, oskarżając Moskwę o sztucznie wywołane opóźnienia podczas inspekcji statków ze zbożem na Morzu Czarnym.

MSZ wyraziło zaniepokojenie działaniami Kremla prowadzącymi do opóźnień w funkcjonowaniu korytarza zbożowego na Morzu Czarnym. Według resortu od 14 października rosyjscy inspektorzy znacząco wydłużają proces inspekcji statków zmierzających do ukraińskich portów w celu załadunku zboża albo wypływających stamtąd z ładunkiem. Wskutek tych działań ok. 165 statków utknęło w kolejce w pobliżu cieśniny Bosfor, a liczba ta rośnie każdego dnia - czytamy w komunikacie resortu dyplomacji.



14:50

Armia ukraińska wyzwoliła już 90 osad w obwodzie chersońskim. Mieszka tam 12 000 osób - podaje Dowództwo Operacyjne Południe.

"To 12 000 ludzi, którzy nie żyją już w strachu i przerażeniu" - zaznacza wiceminister spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko.

14:07

Dalsze wsparcie wojskowe i humanitarne dla Ukrainy zapowiedział przebywający w Polsce prezydent Macedonii Północnej Stewo Pendarowski. Centralnym tematem naszych rozmów była wojna w Ukrainie i jej następstwa. Rozmawialiśmy o kwestiach bezpośrednio związanych z architekturą bezpieczeństwa, która znajduje się pod poważna presją z powodu nielegalnej i absolutnie niedopuszczalnej rosyjskiej agresji zbrojnej - powiedział Pendarowski w Warszawie po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Będziemy w dalszym ciągu zapewniać pomoc zarówno wojskową, jaki humanitarną dla narodu ukraińskiego, który broni swoich granic - oświadczył. Chcę jeszcze raz potwierdzić, że Republika Macedonii Północnej pozostaje poważnym partnerem zachodniego sojuszu w odpowiedzi na rosyjską agresję, poprzez wdrożenie pełnego pakietu unijnych sankcji, jak i poprzez wsparcie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach - mówił.

13:50

W celu odbudowy Ukrainy po wojnie z Rosją potrzebne będzie co najmniej 750 mld dolarów - powiedział w poniedziałek podczas niemiecko-ukraińskiego forum biznesowego w Berlinie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) poinformował w poniedziałek, że przeznaczy do trzech miliardów euro w latach 2022 i 2023, aby pomóc wesprzeć ukraińską gospodarkę i dotknięte wojną przedsiębiorstwa.



13:43

Część niemieckich polityków apeluje o znalezienie dyplomatycznego rozwiązania wojny w Ukrainie. Niektórzy, tak jak premier Saksonii Michael Kretschmer, publicznie wyrażają opinię, że kiedy wojna się skończy, Niemcy powinny ponownie korzystać z gazu z Rosji.

13:15

Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy (NABU) poinformowało, że poszukiwany jest były szef Narodowego Banku Ukrainy Kyryło Szewczenko. Trwa również dochodzenie w sprawie dwóch innych osób, które miały popełnić przestępstwa finansowe, piastując kierownicze stanowiska w Ukrhazbanku w latach 2014-2019.

12:34

Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zaprosił ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej na tereny, gdzie według Rosji ma powstawać "brudna bomba".

W rozmowie z dyrektorem generalnym Rafaelem Grossim oficjalnie poprosiłem MAEA o natychmiastowe wysłanie ekspertów do placówek w Ukrainie, które Federacja Rosyjska fałszywie określa jako miejsca, w których ma powstać "brudna bomba". Zgodził się. W przeciwieństwie do Rosji, Ukraina była i pozostaje transparentna. Nie mamy co ukrywać - napisał.

12:09

Rosyjskie agencje informują, że ostrzelana została elektrownia wodna w Nowej Kachowce w obwodzie chersońskim. Okupanci oskarżają o ostrzał armię ukraińską, które według ich słów miała wystrzelić 19 rakiet w kierunku obiektu.

Według Interfax są ofiary, jednak nie podano szczegółów.

Przypomnijmy, że według licznych doniesień, Rosjanie podczas wycofywania się z Chersonia mogą wysadzić tamę w Nowej Kachowce, by utrudnić przedostanie się na prawy brzeg Dniepru.

11:53

Armia Izraela zniszczyła około 90 proc. wojskowej infrastruktury Iranu w Syrii oraz zlikwidował szlaki irańskich dostaw broni do tego kraju - poinformował dziennik "Jerusalem Post", powołując się na źródła w izraelskiej administracji państwowej.

Przez sankcje Rosja została w znacznym stopniu odcięta od dostaw uzbrojenia do swojego kraju. Moskwa zaczęła jednak zacieśnać więzi z Teheranem - kraje miały podpisać umowę na dostawy irańskich dronów i pocisków rakietowych.

Irańskie bezzałogowce są wykorzystywane przez Rosję w konflikcie w Ukrainie. W ostatnich dniach pojawiły się także informacje o Irańczykach, którzy na Białorusi szkolą Rosjan z obsługiwania dronów.

11:49

Wiaczesław Bogusłajew, prezes ukraińskich zakładów lotniczych Motor Sicz, współpracował z Rosjanami także po inwazji na Ukrainę - twierdzi Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. SBU, która w weekend zatrzymała jednego z najbogatszych Ukraińców, publikuje dowody jego zdrady.

SBU publikuje nagrania rozmów telefonicznych Wiaczesława Bogusłajewa z rosyjskimi przedsiębiorcami z branży lotniczej, którzy odpowiadają za zamówienia dla tamtejszej armii. Przekazano także zarejestrowane rozmowy z urzędnikami w Moskwie. Bogusłajew oferował części zamienne i silniki do większości śmigłowców, którymi Rosjanie zaatakowali Ukrainę.

Wideo youtube

Jesteśmy gotowi wysłać wam części zamienne, tylko przemyśl, czy przez Chorwację, czy może wolicie przez Czarnogórę, tam gdzie macie dobre dojścia. Ustalimy, na jaką kwotę możemy zrobić przesyłkę, a wy określcie, przez kogo ma przejść - mówił Bogusłajew.

Zobacz również: SBU publikuje dowody zdrady jednego z najbogatszych Ukraińców

11:12

Szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji Siergiej Naryszkin wezwał społeczność międzynarodową do uniemożliwienia Ukrainie uzyskania statusu państwa nuklearnego - podaje agencja RIA Nowosti.

Stwierdził, że ambicją Kijowa jest zdobyć broń jądrową. Przekonywał, że Rosja sama nie planuje wykorzystania broni, jednak martwi ją "zachodnia retoryka" dotycząca takiego uzbrojenia.

Przypomnijmy, że we wrześniu Władimir Putin powiedział, że Rosja może użyć broni jądrowej w przypadku zagrożenia integralności terytorialnej kraju.

10:34

Miliarder Elon Musk zapewnił, że system Starlink będzie działał na Ukrainie pomimo wcześniejszego konfliktu z władzami dot. kwestii finansowej.

Minister transformacji cyfrowej Ukrainy Mychajło Fiodorow podziękował Muskowi za jego deklarację.

09:25

Szef wywiadu wojskowego Ukrainy Kyryło Budanow w rozmowie z Ukrainską Prawdą powiedział, że Rosja stwarza iluzję, że wycofuje się z Chersonia, a w rzeczywistości okupanci przygotowują się do obrony miasta.

Według niego, Rosja sprowadza do stolicy obwodu chersońskiego nowe jednostki i przygotowuje ulice Chersonia do walk.

Stwierdził także, że Rosjanie nie odważą się całkowicie zniszczyć hydroelektrowni w Nowej Kachowce.

Budanow zakłada, że mimo wszystko do końca roku Ukraina odzyska Chersoń.

09:10

Ministrowie spraw zagranicznych Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych we wspólnym oświadczeniu odrzucili twierdzenia Rosji, że Ukraina przygotowuje się do użycia "brudnej bomby" na swoim terytorium. Informacja została opublikowana przez amerykańską dyplomację.

Ministrowie obrony każdego z naszych krajów rozmawiali z rosyjskim ministrem obrony Siergiejem Szojgu na jego prośbę. Nasze państwa jasno dały do zrozumienia, że wszyscy odrzucamy rażąco fałszywe twierdzenia Rosji, że Ukraina przygotowuje się do użycia "brudnej bomby" na swoim terytorium. Świat zauważy każdą próbę wykorzystania tego oświadczenia jako pretekstu do eskalacji - czytamy w oświadczeniu.

08:58

Okupacyjne władze anektowanego Chersonia ogłosiły utworzenie obrony terytorialnej.

"Dla wszystkich mężczyzn, którzy chcą pozostać w Chersoniu, pomimo zwiększonego zagrożenia bezpieczeństwa związanego z działaniami ukraińskich nacjonalistów, stworzono możliwość dołączenia do miejskich jednostek obrony terytorialnej" - poinformowała prorosyjska administracja.

Armia ukraińska odnosi sukcesy na drodze do Chersonia. Zdobycie miasta byłoby jednym z największych sukcesów Ukrainy od czasu kontrofensywy w obwodzie charkowskim.

08:40

Siły rosyjskie okupujące Zaporoską Elektrownię Atomową zmuszają jej ukraiński personel do podpisywania kontraktów z Rosatomem, wywierając na pracowników presję fizyczną i psychiczną - informuje sztab generalny armii ukraińskiej.



Pracownikom elektrowni atomowej zakazano wyjazdu na terytoria kontrolowane przez władze Ukrainy - podano. Rosyjskie wojska stacjonujące na terenie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej odbyły rotację.

08:31

W wyniku rosyjskich bombardowań w obwodzie donieckim zginęło sześciu cywilów: trzech w Kurdiumiwce, dwóch w miejscowości Wełyka Nowosiłka i jeden w Bachmucie - podał szef donieckiej administracji Pawło Kyryłenko.

07:51

Rosja nadal używa irańskich bezzałogowych statków powietrznych (UAV) przeciwko celom na terenie Ukrainy. Ukraińskie starania w celu unieszkodliwienia UAV Shahed-136 są coraz bardziej skuteczne. Oficjalne źródła, w tym prezydent (Wołodymyr) Zełenski, twierdzą, że do 85 proc. ataków jest przechwytywanych - napisano w codziennej aktualizacji wywiadowczej brytyjskiego ministerstwa obrony.

Te UAV są powolne, głośne i latają na niskich wysokościach, co sprawia, że pojedyncze maszyny są łatwym celem dla konwencjonalnej obrony powietrznej. Rosja prawdopodobnie zużywa dużą liczbę irańskich UAV Shahed-136 w celu penetracji coraz skuteczniejszej ukraińskiej obrony powietrznej. Prawdopodobnie używa ich jako substytutu produkowanej w Rosji precyzyjnej broni dalekiego zasięgu, której coraz bardziej brakuje - dodano.

07:14

W ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili 30 nalotów i 65 ataków z systemów rakietowych - podał sztab generalny armii ukraińskiej.

Wskazano, że pociski uderzały między innymi w infrastrukturę cywilną w regionach Bachmutu, Zaporoża i Mikołajowa.

06:27

Rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu stara się spowolnić lub wstrzymać zachodnią pomoc wojskową dla Ukrainy. Dlatego przekonywał innych szefów resortów obrony, że Ukraina przygotowuje się do użycia "brudnej bomby" - twierdzą eksperci amerykańskiej Instytutu Studiów nad Wojną.

Wczoraj Szojgu w rozmowie z ministrami co najmniej trzech państw NATO powiedział, że Kijów szykuje się do prowokacji z wykorzystaniem "brudnej bomby". Ukraińcy natychmiast temu zaprzeczyli.

Według ISW, Kreml raczej sam nie przygotowuje podobnej prowokacji, a wypowiedzi Szojgu to element kampanii informacyjnej Rosji. Chodzi o próbę wystraszenia zachodnich przywódców, by ci ograniczyli lub odcięli pomoc wojskową dla Ukrainy. Rosja bowiem ma problemy na froncie i każde wsparcie dla Kijowa naraża agresorów na utratę kolejnych terytoriów ukraińskich.

05:54

Jak poinformował przedstawiciel okupacyjnych władz obwodu chersońskiego Kyryło Stremusow, około 25 tys. mieszkańców zostało przeniesionych z prawego Brzegu Dniepru na lewy. Ukraińska armia posuwa się w kierunku Chersonia, zdobywając kolejne tereny.

Szef prorosyjskiej administracji Wołodymyr Saldo, planuje się przewiezienie 50-60 tys. mieszkańców obwodu do Rosji.

05:43

Izrael przekazał Ukrainie informacje wywiadowcze niezbędne do namierzania irańskich dronów kamikaze Shahed-136 - podaje “New York Times", powołując się na ukraińskiego urzędnika.

05:31

Ukraiński minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow wystosował zaproszenie dla misji monitorujących ONZ i MAEA wobec rosyjskich oskarżeń pod adresem Ukrainy o rzekome przygotowania do użycia "brudnej" broni nuklearnej.

Każdego dnia armia ukraińska wyzwala naszą ziemię od rosyjskiego brudu. Pomysł "brudnej bomby" jest dla nas odrażający. Zapraszamy misje monitorujące ONZ i MAEA (Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) do odwiedzenia Ukrainy. Świat powinien odpowiedzieć na szantaż nuklearny Rosji. Żądamy przestrzegania art. 4 Memorandum Budapesztańskiego - napisał Reznikow na Twitterze.

Artykuł 4 Memorandum Budapesztańskiego z 1994 r. zobowiązuje kraje-sygnatariusze do udzielenia pomocy Ukrainie, jako krajowi nie posiadającemu broni nuklearnej, gdyby stała się ona ofiarą aktu agresji, lub groźby agresji z użyciem broni nuklearnej.

Memorandum, podpisane przez Rosję, Wielką Brytanię i USA, udziela Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem przez nią do Układu o Nierozprzestrzenianiu Broni Nuklearnej (NPT). Ukraina jednostronnie zrzekła się posiadania broni nuklearnej.

05:27

Prorosyjskie kanały na Telegramie próbują oszacować straty ukraińskiej armii. Według nich Kijów miałby stracić ponad 387 tys. żołnierzy, a straty "najemników i ochotników z Polski, krajów bałtyckich i Rumunii" wyliczają na ponad 31 tys.

W te doniesienia zdają się nie wierzyć nawet inni komentatorzy popierający Rosję w tym konflikcie. Tzw. minister informacji Donieckiej Republiki Ludowej Danił Bezsonow uważa, że straty są co najmniej cztery razy mniejsze.

Jeśli zginęło 387 tysięcy, to rannych jest ponad milion. Kto w takim razie szturmuje nasze pozycje i przebija się przez naszą obronę? Zombie? - napisał.

05:15

Nancy Pelosi weźmie udział w szczycie Platformy Krymskiej - poinformowała wiceminister spraw zagranicznych Ukrainy Emine Dżaparowa.

Zdarzenie odbywa się w dniach 24-25 października w Zagrzebiu.

Ponad 40 delegacji, 55 przedstawicieli parlamentów i zgromadzeń międzyparlamentarnych oraz ponad 200 akredytowanych dziennikarzy — to efekt wytężonej pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rady Najwyższej i naszych chorwackich przyjaciół - napisała Dżaparowa.

Dodała, że jednym z uczestników będzie przewodniczący Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi.

05:10

Co słyszeliśmy wcześniej od Rosji? Oskarżenia o nazizm, o prace nad bronią jądrową, o szkolenie gołębi bojowych. To wszystko absolutna bzdura - napisał doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak. Co słyszymy teraz? "Brudna bomba", "wysadzenie tamy". To też są kłamstwa - dodał.

Nie ma żadnej "brudnej bomby". Są tylko brudne próby usprawiedliwiania ludobójstwa (przez Rosję) poprzez nowy fake - oświadczył doradca prezydenta.

05:00

Minister obrony Rosji Siergiej Szojgu zwrócił się w niedzielę do szefów resortów obrony kilku krajów NATO.

Jak przekazało ministerstwo obrony Francji, Szojgu w rozmowie z ministrem Sebastienem Lecornu oświadczył, że Ukraina rzekomo może przygotować prowokację z użyciem "brudnej bomby". Taki sam wątek pojawił się w jego rozmowie z szefem resortu obrony Wielkiej Brytanii Benem Wallace'em - podała agencja Reutera. Jak podkreślono, Szojgu nie przedstawił na to żadnych dowodów.

Celem brudnej bomby jest rozsianie materiału radioaktywnego po trafieniu w cel, a przez to doprowadzenie do promieniotwórczego skażenia terenu.