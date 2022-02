Premier Izraela Naftali Benet wezwał w niedzielę swoich rodaków do jak najszybszego opuszczenia Ukrainy. Podobny apel wystosowało ministerstwo spraw zagranicznych Bułgarii. Resort dyplomacji Węgier zaleca obywatelom tego kraju odłożenie podróży na Ukrainę.

Izrael, Bułgaria, Węgry dołączają do krajów wzywających swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy / OLEG PETRASYUK / PAP/EPA

Ponownie wzywam Izraelczyków na Ukrainie: wracajcie do domu! Nie podejmujcie niepotrzebnego ryzyka. Nie czekajcie na moment, gdy będziecie chcieli wrócić do domu, ale nie będzie to już możliwe - zaapelował Benet. Wcześniej izraelski rząd radził swoim przebywającym na Ukrainie obywatelom "rozważenie powrotu".

Benet dodał, że zadbano o zwiększenie liczby połączeń lotniczych między Ukrainą a Izraelem. Według izraelskiego MSZ na Ukrainie mieszka ok. 15 tys. obywateli Izraela. Resort zapowiedział, że ambasada w Kijowie będzie funkcjonowała normalnie, ale już wcześniej informowano o ewakuacji rodzin dyplomatów.

Według Agencji Żydowskiej na Ukrainie mieszka ok. 43 tys. Żydów. Ocenia się, że na podstawie izraelskiego Prawa powrotu o możliwość emigracji do Izraela i uzyskania tam obywatelstwa może ubiegać się ok. 200 tys. Ukraińców.





Bułgarskie MSZ rekomenduje opuszczenie Ukrainy

Bułgarskie ministerstwo spraw zagranicznych zaleciło swoim obywatelom wstrzymanie się z wyjazdami na Ukrainę, a przebywającym już tam osobom zarekomendowano jak najszybsze opuszczenie tego kraju. Wszystkim Bułgarom na Ukrainie polecono zarejestrowanie się w ambasadzie w Kijowie lub konsulacie w Odessie.

Szacuje się, że ponad 200 tys. obywateli Ukrainy ma bułgarskie pochodzenie. Kilka dni temu minister spraw zagranicznych Teodora Genczowska zapowiedziała, że w razie potrzeby zostaną podjęte kroki zmierzające do ewakuacji najbardziej narażonych osób z tej grupy.

Ostrzeżenia przed wyjazdem na Ukrainę

Także węgierskie służby konsularne zaleciły swoim obywatelom odłożenie podróży na Ukrainę - przekazała w niedzielę agencja MTI. Osobom już przebywającym w tym kraju polecono, by zarejestrowały się w węgierskich konsulatach i uważnie śledziły lokalne wiadomości. Zaznaczono, że z powodu obaw o bezpieczeństwo na Ukrainie służby konsularne nie mogą zagwarantować udzielenia pomocy obywatelom, którzy udadzą się do tego kraju mimo ostrzeżeń.

Komunikaty ostrzegające obywateli przed podróżami na Ukrainę i wzywające do wyjazdu z tego kraju lub poważnego rozważenia takiego kroku wydały już rządy wielu państw świata, m.in. USA, Kanady, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Rumunii, Czech, Słowacji i państw bałtyckich. Zalecenia są tłumaczone narastającym napięciem między Moskwą a Kijowem i zagrożeniem rosyjską inwazją na Ukrainę.

Polskie MSZ wydało oświadczenie

Ostrzeżenie wystosowało w sobotę także polskie ministerstwo spraw zagranicznych. Ze względu na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa spowodowaną eskalacją militarną i polityczną ze strony Federacji Rosyjskiej MSZ odradza podróże na Ukrainę, które nie są konieczne - przekazał resort na Twitterze.

W nocy z soboty na niedzielę MSZ Australii i Kanady poinformowały o tymczasowym przeniesieniu swoich ambasad z Kijowa do Lwowa.