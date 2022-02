Ukraińscy obywatele przymusowo ewakuowani z Donbasu do obwodu rostowskiego w Rosji od prawie dwóch dni przebywają w autobusach bez jedzenia - alarmuje w niedzielę ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa. O kolejnych naruszeniach rozejmu poinformował w niedzielę sztab Operacji Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. Wspierani przez Rosję separatyści w Donbasie na Ukrainie od początku doby do godz. 17 (16 w Polsce) naruszyli zawieszenie broni 53 razy.

Rzeczniczka: ewakuowani z Donbasu do Rosji drugi dzień są w autobusach, bez jedzenia / ARKADY BUDNITSKY / PAP/EPA

Kobiety z dziećmi i ludzie starsi od prawie dwóch dni są bez jedzenia i snu w nieogrzewanych autobusach, a miejsca tymczasowego rozlokowania, w których planowano ich zakwaterować, są zamknięte - twierdzi ukraińska rzeczniczka praw człowieka.



Według niej rosyjskie władze nie gwarantują ewakuowanym miejsca zamieszkania, ciepłego jedzenia, usług medycznych. To złamanie zapisów konwencji genewskiej o ochronie osób cywilnych podczas wojny - podkreśliła Denisowa.



Jak dodała, część ewakuowanych rozlokowano w sali gimnastycznej w mieście Taganrog.



Denisowa zwróciła się do swojej rosyjskiej odpowiedniczki o zagwarantowanie ukraińskim obywatelom w Rosji odpowiednich warunków i o udzielenie im pomocy.



Zaapelowała też do wspólnoty międzynarodowej o natychmiastową reakcję na fakty złamania przez Rosję wyżej wymienionej konwencji.





Ukraina: Nie planujemy ofensywy w Donbasie

Liderzy wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie ogłosili w piątek wezwania do ewakuacji do Rosji ludności cywilnej z podległych im obszarów, powołując się na jakoby planowaną przez Ukrainę ofensywę w Donbasie. Armia ukraińska zaprzecza, by prowadziła i planowała siłowe działania.



Po raz kolejny oświadczamy, że Ukraina nie planuje żadnych ofensywnych działań w Donbasie - zapewnił naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Ostrzegł, że siły przeciwnika mogą wykorzystywać ewakuację ludności do prowokacji.

Separatyści wiele razy naruszyli rozejm. Doszło do ostrzałów

Od początku doby do godz. 17 (16 w Polsce) separatyści 53 razy naruszyli zawieszenie broni, w tym 50 razy przy wykorzystaniu uzbrojenia zakazanego przez porozumienia mińskie - czytamy w komunikacie.



Wskutek ostrzałów ranny został jeden ukraiński żołnierz.



Zapewniono, że ukraińskie siły kontrolują sytuację i "w adekwatny sposób reagują na potencjalne zagrożenia ze strony wroga".



Według ukraińskiego sztabu dzień wcześniej zarejestrowano 136 przypadków otworzenia ognia przez wspieranych przez Rosję separatystów w Donbasie. Siedmiu ukraińskich żołnierzy odniosło rany.