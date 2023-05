16:35

Rosja musi ponieść wyraźną porażkę militarną, aby się odnowić. Najlepiej byłoby, gdyby kraj został objęty tymczasowo międzynarodową kontrolą, jak Niemcy po 1945 roku - powiedział w wywiadzie dla węgierskiego portalu HVG Siergiej Miedwiediew, rosyjski dziennikarz i politolog.

Rosja żyje przeszłością, jest boleśnie zacofanym państwem i bez prawdziwej porażki nie ma szans na odbudowę - twierdzi Miedwiediew.

Politolog uważa, że jeśli Putin zostanie pozbawiony władzy, to podmioty tworzące Federację Rosyjską będą domagać się większej autonomii.

16:03

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) poinformował w sobotę, że przechwycone rozmowy Rosjan świadczą, iż przygotowują oni prowokację dotyczącą broni chemicznej. Celem tych działań - według HUR - miałoby być zrzucenie odpowiedzialności na stronę ukraińską.

Telegram

Wywiad powołuje się na dialogi między Rosjanami, które przechwycono w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy.

W nagraniach, które opublikował HUR na serwisie Telegram mowa jest o "możliwym zrzuceniu broni chemicznej". Wywiad ostrzegł, że skutkiem prowokacji będą ofiary wśród oddziałów rosyjskich, a ślady takiego ataku chemicznego Rosjanie wykorzystają jako fałszywy dowód przeciwko Ukrainie. "Ukraina nie stosuje broni chemicznej!" - zapewnił HUR.

15:49

Zdobyliśmy cenne informacje dzięki operacji rosyjskich ochotników w obwodzie biełgorodzkim w Rosji - przekazał Andrij Jusow z wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR). Rosyjski ruch oporu działa w miejscowościach przygranicznych w Rosji i w regionie stołecznym - dodał.

"Ich zadanie obecnie, jeśli chodzi o obwód biełgorodzki, to wyzwolenie tych ziem spod panowania reżimu Putina" - powiedział Jusow, cytowany w sobotę przez HUR.

Dodał, że w reakcji na wydarzenia w obwodzie biełgorodzkim rosyjskie dowództwo jest zmuszone do przeprowadzenia przegrupowania swoich wojsk. Jusow ocenił też, że przedarcie się ochotników przez granicę to skutek pełnowymiarowej agresji rosyjskiej przeciwko Ukrainie.

15:25

Pierwsza grupa żołnierzy ukraińskich szkoli się w Niemczech z obsługi amerykańskich czołgów M1 Abrams - poinformował w sobotę dziennik "New York Times" powołując się na komunikat Pentagonu. Grupa ta liczy około 400 wojskowych.

13:03

Rosja broni decyzji o rozmieszczeniu broni atomowej na Białorusi.

Wczoraj w odpowiedzi na informację o rozpoczęciu instalacji broni nuklearnej na Białorusi prezydent Joe Biden oświadczył, że ten ruch Moskwy i Mińska ocenia skrajnie negatywnie.

Rosyjska ambasada w Stanach Zjednoczonych odpowiada, że Rosja i Białoruś "w obliczu wielkoskalowej wojny hybrydowej rozpętanej przez Waszyngton mają suwerenne prawo zapewnić sobie bezpieczeństwo".

12:57

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret nakładający sankcje na 51 osób fizycznych i 220 prawnych związanych z Rosją. Ograniczenia dotyczą m.in. rosyjskich i białoruskich zakładów remontowych.



Zełenski, podpisując dekrety, zatwierdził propozycje dotyczące sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.



Restrykcje objęły 51 Rosjan, w tym uczonych i dyrektorów zakładów. Sankcje dotyczą też m.in. podmiotów podległych Rosyjskim Kolejom Państwowym oraz białoruskich i rosyjskich zakładów remontowych.

12:02

Nie przekazaliśmy Rosyjskiemu Korpusowi Ochotniczemu ani jednej sztuki broni od amerykańskich partnerów - zapewnił Andrij Czerniak z ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR), cytowany w sobotę przez Radio Swoboda.



Istnieją bardzo dokładne mechanizmy kontroli nad bronią przekazaną Ukrainie. Była przekazana wyłącznie do wykorzystania przez Siły Zbrojne Ukrainy, więc regularne formacje ukraińskiego wojska - powiedział Czerniak. Jak dodał, takie kontrole sprawują przedstawiciele krajów, które przekazały stronie ukraińskiej broń.



Żadna jednostka uzbrojenia, przekazana przez amerykańskich partnerów, nie była przekazana Rosyjskiemu Korpusowi Ochotniczemu - oświadczył.

11:15

Rosyjskie wojska zmniejszyły aktywność działań szturmowych na odcinku bachmuckim w związku z dużymi stratami, a Siły Zbrojne Ukrainy przesunęły się o ok. 400 metrów naprzód pod Bachmutem - poinformował rzecznik Wschodniego Zgrupowania Sił Zbrojnych Ukrainy Serhij Czerewaty.



Obserwujemy mniejszą dynamikę aktywności wroga na bachmuckim odcinku. W ciągu ostatniej doby były dwa starcia, w minionych dniach od jednego do trzech. To dużo mniej w porównaniu z ostatnimi miesiącami - powiedział Czerewaty, cytowany przez portal Suspilne.



Rzecznik przekazał, że rosyjska armia wciąż aktywnie ostrzeliwuje pozycje ukraińskich obrońców.



Nasze jednostki zdołały przesunąć się na niektórych pozycjach o 350-400 metrów - powiadomił rzecznik.

11:03

Ukraińska armia jest gotowa do kontrofensywy - oświadczył sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow w wywiadzie dla BBC.



Jak mówił, uderzenie może się zacząć jutro, pojutrze lub za tydzień.



Z kolei w portalu społecznościowym telegram naczelny dowódca ukraińskiej armii generał Walerij Załużny pisze: "Nadszedł czas, by odebrać, co nasze"



Jak podają amerykańske media, Ukraińcy przeszkolili około 50 tysięcy żołnierzy, którzy mają wziąć udział w kontrofensywie.



10:32

Ukraina nie odda żadnego terytorium Rosji - oświadczył Mychajło Podolak, doradca biura prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. W wywiadzie dla włoskiego dziennika "Corriere della Sera" stwierdził: Spada deszcz pocisków na szpitale. Mówienie teraz o kompromisie przyniesie tylko dalsze ofiary na Ukrainie.



W rozmowie z gazetą doradca ukraińskiego prezydenta przypomniał: Nasza formuła pokojowa przewiduje jako pierwszy krok całkowite usunięcie rosyjskich grup zbrojnych z terytorium Ukrainy w granicach z 1991 roku.



To oczywiste - dodał - że nie poprzemy żadnej opcji, niosącej za sobą ustępstwa terytorialne. Tak zwane scenariusze kompromisowe nie przyniosłyby pokoju, ale kontynuację wojny i znaczący wzrost terrorystycznej presji na Ukrainę.

09:55

Siły rosyjskiej najemniczej Grupy Wagner prawdopodobnie zaczęły wycofywać się z niektórych swoich pozycji wokół Bachmutu w Donbasie i przekazywać je wojskom rosyjskiego ministerstwa obrony - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony.



Jak podano w codziennej aktualizacji wywiadowczej, 25 maja właściciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn powiedział, że wycofywanie jego sił z Bachmutu już się rozpoczęło i przekazywanie pozycji rosyjskiemu ministerstwu obrony potrwa do 1 czerwca, a rotację sił na obrzeżach miasta potwierdził również ukraiński wiceminister obrony.



09:11

Atak dronów na ropociąg niedaleko Newla w Rosji.

Z informacji miejscowych władz wynika, że ucierpiał tylko budynek i że nie nikomu nic się nie stało.

Miejsce ataku leży w pobliżu granicy z Białorusią, oddalone jest od Ukrainy o 450 kilometrów.

08:01

Ukraińskie służby ratunkowe poinformowały o zakończeniu usuwania gruzów ostrzelanej przez rosyjskie siły kliniki w Dnieprze w środkowo-wschodniej Ukrainie. W ataku zginęły dwie osoby, a 32 zostały ranne. Los trzech osób jest nieznany.



Zakończono operację ratunkową i poszukiwawczą oraz usuwanie gruzów trzykondygnacyjnego budynku zakładu medycznego - napisała ukraińska służba ds. sytuacji nadzwyczajnych.

07:20

Kreml znów próbuje wpływać na Zachód, by skłonił Ukrainę do ustępstw i podjęcia negocjacji na warunkach korzystnych dla Rosji - pisze w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).



Możliwe, że Kreml wzmacnia narrację o swoim rzekomym zainteresowaniu negocjacjami przed planowaną ukraińską kontrofensywą, by zniechęcić Zachód do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy - ocenia ISW.



Analitycy zaznaczają, że według Kremla w piątek Władimir Putin w rozmowie z prezydentem Brazylii Luizem Inacio Lula da Silvą wyraził "otwarcie rosyjskiej strony na dialog na politycznej i dyplomatycznej ścieżce", która, jak stwierdził, "blokowana jest przez Kijów i zachodnich sponsorów".



06:33

Ukraina zwróciła się oficjalnie do rządu w Berlinie o ostarczenie jej rakiet manewrujących Taurus - donoszą niemieckie media.



Te pociski wystrzeliwane są z samolotów, mogą przenosić 400-kilogramową głowicę na odległość ponad pół tysiąca kilometrów.



Taurus jest uważany za skuteczną broń przeciwko chronionym celom, takim jak bunkry dowodzenia czy składy amunicji.



Ten pocisk to niemiecki odpowiednik brytyjskiego Storm Shadow, który już trafił do ukraińskiej armii i został z powodzeniem użyty



06:03

Spośród ponad 150 ofiar prześladowań motywowanych politycznie na tymczasowo okupowanym Krymie co najmniej 38 jest poważnie chorych lub niepełnosprawnych, twierdzi organizacja praw człowieka CrimeaSOS - poinformował w sobotę Ukrinform.



Jak zauważono w raporcie CrimeaSOS, nieludzkie warunki panujące w miejscach przetrzymywania powodują zaostrzenie chorób przewlekłych wśród ofiar prześladowań o podłożu politycznym na Krymie.



"Według dostępnych informacji co najmniej 38 więźniów politycznych na Krymie ma poważne problemy zdrowotne. 30 z nich to osoby w wieku 50 lat i starsze oraz emeryci" - czytamy w raporcie.

06:02

Kanada zakończy w najbliższych tygodniach dostawę około 5 tys. broni strzeleckiej i miliona sztuk amunicji z pakietu pomocy wojskowej ogłoszonego w kwietniu, poinformował w piątek Ukrinform.



"Dostawa ogłoszonego w kwietniu pakietu z bronią strzelecką i amunicją przebiega zgodnie z harmonogramem. Karabiny maszynowe, karabiny szturmowe, zestawy czyszczące i magazynki zostały już dostarczone na Ukrainę, a 1 milion nabojów 5,56 mm i 4,8 tys. karabinów szturmowych ma dotrzeć na Ukrainę w nadchodzących tygodniach.", przekazuje Ukrinform.

06:00

Pełne wdrożenie czarnomorskiego porozumienia zbożowego nie zostało jeszcze zapewnione, pomimo oświadczenia Rosji o jego przedłużeniu - poinformował Ukrinform.



Porozumienie zbożowe obejmuje trzy ukraińskie porty, ale od 29 kwietnia do ukraińskiego portu Piwdennyj nie został wpuszczony przez Rosję żaden statek,donosi Ukrinform.



Ukraina oskarżyła Rosję o skuteczne wyeliminowanie portu Piwdennyj z umowy czarnomorskiej. Z kolei Federacja Rosyjska skarży się, że nie może eksportować amoniaku rurociągiem do portu Piwdennyj zgodnie z porozumieniami z Turcją i ONZ.



W piątek ONZ potwierdziło, że eksport rosyjskich nawozów, w tym amoniaku, nie był "do tej pory" realizowany.