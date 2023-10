Rosjanie przeszli do ataku na wschodzie Ukrainy - ich celem jest zajęcie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Ukraina udaremniła w nocy próbę wtargnięcia grupy ośmiu sabotażystów na teren Ukrainy - przekazało ukraińskie wojsko. Czwartek to 596. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Najważniejsze informacje na temat tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, zbieramy w naszej relacji z 12.10.2023 r.

15:58 Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) wykryła od początku rosyjskiej inwazji ponad 2 tysiące zdrajców - oświadczył szef SBU Wasyl Maluk w wywiadzie dla amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal". Rosyjska agentura rozrastała się wcześniej na Ukrainie jak rakowe komórki. Dziś SBU przypomina chirurga, który oczyszcza ukraińską ziemię ze zdrajców i szpiegów - powiedział. 14:56 Rosjanie uważają, że ewentualne zdobycie lub okrążenie Awdijiwki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy może stanowić dla nich okazję do odniesienia przełomowego zwycięstwa i odwrócenia losów wojny - powiedział Ołeksandr Sztupun, rzecznik ukraińskich sił na kierunku taurydzkim, tj. w obwodzie zaporoskim i zachodniej części obwodu donieckiego. Podkreślił, że dowództwo rosyjskie przerzuciło ogromną liczbę żołnierzy piechoty i wiele pojazdów opancerzonych właśnie na ten odcinek frontu. 12:49 Istnieje wiele przesłanek wskazujących na to, że za atakiem palestyńskiego ugrupowania zbrojnego Hamas na Izrael, do którego doszło 7 października, stała Rosja - oznajmił szef ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) generał Kyryło Budanow w rozmowie z portalem Ukrainska Prawda. Po pierwsze, jesteśmy całkowicie przekonani, że broń zdobyta na Ukrainie przez Rosjan została (następnie) przekazana Hamasowi. Chodzi głównie o uzbrojenie piechoty. Istnieją też pewne informacje, że coś trafiło do Hezbollahu (w Libanie - PAP), ale tego na razie nie wiemy na pewno - oznajmił Budanow. Szef HUR dodał, że na "rosyjski ślad" w działaniach Hamasu wskazuje też taktyka wykorzystywana przez to ugrupowanie, polegająca m.in. na stosowaniu dronów FPV, umożliwiających podgląd na żywo. 12:37 W okręgu Tulcza minionej nocy po raz kolejny spadł dron. Ministerstwo obrony narodowej powiadomiło rano, że po nocnym ostrzale Ukrainy na terenie przy granicy odnaleziony został krater po dronie, który "w chwili uderzenia mógł wybuchnąć". 12:35 Rosyjskie wojska, które w ostatnim czasie przypuściły szturm w okolicach Awdijiwki w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, wyciągnęły wnioski z własnych błędów i zaczęły walczyć w skuteczniejszy sposób; prawdopodobnie nie oznacza to jednak, że najeźdźcy będą w stanie okrążyć Awdijiwkę - ocenił w najnowszej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

11:34 W środę w pobliżu Sewastopola na okupowanym przez Rosję Krymie został uszkodzony okręt patrolowy Paweł Dierżawin, należący do rosyjskiej Floty Czarnomorskiej - poinformował w rozmowie z Radiem Swoboda rzecznik marynarki wojennej Ukrainy kapitan Dmytro Płetenczuk. Nie mogę udzielić żadnych informacji na temat okoliczności tego incydentu, ale potwierdzam, że do takiego zdarzenia rzeczywiście doszło. To okręt rosyjski, chociaż wcześniej także my mieliśmy jednostkę o identycznej nazwie. Jeżeli dobrze pamiętam, było tak jeszcze przed wojną (agresją Rosji na pełną skalę, rozpoczętą w lutym 2022 roku - PAP). Mogę jednak zaznaczyć, że to nie okręt ukraiński (został teraz uszkodzony) - powiadomił Płetenczuk.

10:22 Prezydent Rosji Władimir Putin przyleciał w czwartek rano do Kirgistanu - poinformowały rosyjskie media. Jest to jego pierwsza podróż zagraniczna od czasu wydania w marcu tego roku nakazu aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Zobacz również: Władimir Putin opuścił Rosję. Pierwsza taka podróż 10:21 Rosjanie przeszli do ataku na wschodzie Ukrainy - ich celem jest zajęcie Awdijiwki w obwodzie donieckim. Sęk w tym, że trudno mówić o powodzeniu tych działań - pole bitwy usiane jest zniszczonymi rosyjskimi czołgami i ciałami żołnierzy. Walki jednak trwają, dlatego Ukraińcy nie mogą jeszcze odtrąbić sukcesu. Zobacz również: Masakra rosyjskiego pancerza pod Awdijiwką. Trwa bicie głową w mur 10:14 Ukraina udaremniła w nocy próbę wtargnięcia grupy ośmiu sabotażystów na teren Ukrainy - przekazało ukraińskie wojsko. Celem sabotażystów miała być cywilne obiekty infrastruktury krytycznej. 10:12 Do czterech osób wzrosła liczba śmiertelnych ofiar rosyjskiego ataku na budynku szkoły w Nikopolu na południu Ukrainy.

W wyniku ostrzału zginął 72-letni mężczyzna i trzy kobiety w wieku 69, 67 i 60 lat - poinformował szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko 10:11 W środę późnym wieczorem Rosjanie ostrzelali jedną z dzielnic Charkowa. Jedna osoba została ranna - poinformował w mediach społecznościowych mer miasta Ihor Terechow. Według informacji ukraińskich służb, rosyjski pocisk trafił w dom. Na miejscu wybuchł pożar.