Do Ukrainy powróciło w ramach wymiany jeńców z Rosją 130 żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Gwardii Narodowej. Siły rosyjskie zaatakowały w prawosławną Wielkanoc obwód zaporoski - poinformował na Telegramie gubernator obwodu zaporoskiego Jurij Małaszko. W wyniku ataku sił rosyjskich uszkodzona została miejscowa cerkiew w osadzie Komyszuwacha. Najważniejsze wydarzenia związane z 417. dniem wojny zbieramy w relacji z 16.04.2023.

Zniszczenia w Słowiańsku po piątkowym rosyjskim ataku rakietowym / Yevhen Titov / PAP

09:55

Do Ukrainy powróciło w ramach wymiany jeńców z Rosją 130 żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej i Gwardii Narodowej - poinformował Andrij Jermak, szef kancelarii prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

Są to szeregowi i podoficerowie, którzy trafili do niewoli w rejonie Bachmutu, Sołedaru, Zaporoża i Chersonia.

Jermak zapewnił, że życie żołnierzy "jest najwyższą wartością" dla władz ukraińskich, które stawiają sobie za zadanie "odzyskać wszystkich", którzy trafili do niewoli rosyjskiej.





09:28

Jeden z kluczowych rosyjskich generałów, dowódca wojsk powietrznodesantowych Mychajło Tepliński, ponownie wrócił na front - poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony. Na początku roku został odwołany z tego stanowiska przez szefa Sztabu Generalnego Rosji Walerija Gierasimowa.

08:26

Ukraińcy świętują w niedzielę Wielkanoc - święto Zmartwychwstania, którego głównym symbolem jest zwycięstwo dobra, prawdy i życia - powiedział w orędziu świątecznym ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zapewnił, że wiara w to zwycięstwo jest "niezachwiana".

Ocenił, że Ukraina przeszła już "niemałą drogę ku zwycięstwu", ale wciąż musi zdobyć szczyt, "bodajże najcięższy w życiu". Dodał następnie: "zdobędziemy go i razem powitamy brzask, a nad naszym krajem wzejdzie słońce - niebiesko-żółta flaga", czyli ukraińska flaga państwowa. Zapewnił, że pojawi się ona nad Krymem, wybrzeżem Morza Azowskiego i innych okupowanych przez Rosję terytoriach. Zełenski powiedział, iż ziemie te są "okupowane przez diabła".

Zapowiedział też "zwycięstwo sprawiedliwości" i zapewnił, że przed trybunałem międzynarodowym nastąpi osądzenie, a potem "ukaranie tych, kto wydawał zbrodnicze rozkazy, kto zabijał, torturował i grabił".

Tego dnia rok temu modliliśmy się, by Ukraina wytrzymała. Teraz modlimy się, by zwyciężyła - powiedział Zełenski, przypominając, że Ukraina broni się przed agresją rosyjską już przez 417 dni.



07:49

Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva wezwał USA, żeby "nie zachęcały do wojny". To kolejna jego kontrowersyjna wypowiedź. Wcześniej twierdził, że Kijów powinien zrezygnować z planów odzyskania Krymu.

07:18

Epicentrum walk z wojskami Rosji na wschodzie Ukrainy pozostają Bachmut i Marjinka; w ciągu minionej doby siły ukraińskie odparły ponad 60 ataków na głównych kierunkach natarcia Rosjan - głosi komunikat Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

"Nie ustają walki o miasto Bachmut", Rosjanie kontynuują tam natarcie - podano w komunikacie. Siły ukraińskie odparły atak rosyjski w rejonie miejscowości Chromowe na zachodnich przedmieściach Bachmutu. Sztab zapewnił, że również ataki rosyjskie na Awdijiwkę, miasto leżące w pobliżu Doniecka, nie przyniosły skutku. "Nasi obrońcy odparli liczne ataki wroga w rejonie Marjinki w obwodzie donieckim" - podali przedstawiciele armii.



07:17

Po decyzji Polski również Węgry tymczasowo zablokowały import ukraińskiego zboża, nasion roślin oleistych i niektórych innych produktów rolnych, aby chronić swój rynek wewnętrzny - poinformował węgierski minister rolnictwa Istvan Nagy.

07:01

Francja zawsze stała po stronie sądów ukraińskich i międzynarodowych, by żadna zbrodnia popełniona w ramach rosyjskiej agresji nie pozostała bezkarna - powiedział prezydent Emmanuel Macron w sobotę podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim - podał Pałac Elizejski.

Prezydenci powtórzyli "sprzeciw wobec jakiegokolwiek użycia broni jądrowej i ich przywiązanie do poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności dotyczącego ochrony infrastruktury i ludności cywilnej, przede wszystkim dzieci" - podał Pałac Elizejski w komunikacie prasowym.

Prezydent Macron stanowczo potępił egzekucję ukraińskiego jeńca wojennego, którego przerażające nagranie krąży w internecie - dodano.



06:34

Całonocne nabożeństwa rezurekcyjne w kijowskich świątyniach odbywały się mimo obowiązującej w stolicy Ukrainy godziny policyjnej, która trwa od północy do piątej rano. By móc uczestniczyć w modłach, wierni musieli odpowiednio wcześniej przybyć do świątyń.

Nabożeństwa rezurekcyjne zaczęły się już w sobotę po godz. 23 czasu kijowskiego, a w ukraińskiej telewizji publicznej była możliwość obejrzenia transmisji nabożeństwa z Monastyru św. Michała Archanioła o Złotych Kopułach, które poprowadził zwierzchnik Cerkwi Prawosławnej Ukrainy, metropolita kijowski i całej Ukrainy Epifaniusz.

06:27

Siły rosyjskie zaatakowały w prawosławną Wielkanoc obwód zaporoski - poinformował na Telegramie gubernator obwodu zaporoskiego Jurij Małaszko.

W wyniku ataku sił rosyjskich uszkodzona została miejscowa cerkiew w osadzie Komyszuwacha.

W trakcie ataku nie odbywały się tam nabożeństwa - powiedział Małaszko, ponadto zostały także uszkodzone pobliskie budynki - dodał.

Informacje o ofiarach i zniszczeniach nie są jeszcze dostępne. Na miejscu pracują służby ratunkowe.

W przeddzień prawosławnej Wielkanocy Rosja zaatakowała obwody sumski i czernihowski.