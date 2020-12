"Jarosław Kaczyński miał rację, forsując swoje stanowisko, (…) Mateusz Morawiecki (…) był w stanie wypracować właściwy manewr (…). Stanowiska Polski i Węgier w tej chwili całkowicie się pokrywają" – tak o negocjacjach ws. budżetu UE mówił premier Węgier Viktor Orban tuż po rozmowach z szefem polskiego rządu i prezesem Prawa i Sprawiedliwości. "Musimy bronić naszych interesów (…), uzgodniliśmy, jak to robić" – oświadczył węgierski polityk w rozmowie z Polsat News.

Premier Węgier Viktor Orban / Andrzej Lange / PAP

Do spotkania w gronie Orban - Kaczyński - Morawiecki w Warszawie doszło na dwa dni przed startem szczytu Rady Europejskiej w Brukseli, którego celem ma być pokonanie impasu, w jakim znalazły się negocjacje wokół budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-27.

Polska i Węgry sprzeciwiają się uzależnieniu wypłat unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności i zagroziły zawetowaniem budżetu UE, a wraz z nim: również Funduszu Odbudowy, który miałby pomóc unijnym gospodarkom w pokonaniu kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa.

W wypowiedzi dla Polsat News, już po spotkaniu z Morawieckim i Kaczyńskim, Viktor Orban zauważył, że w ostatnich dniach odbyło się wiele spotkań polsko-węgierskich, równocześnie jednak zaznaczył, że uzgodnienie wspólnego stanowiska Budapesztu i Warszawy ws. unijnego budżetu było łatwe.

"Jest w żywotnym interesie Polski i Węgier, by bronić naszego stanowiska. Po drugie, wicepremier Jarosław Kaczyński miał rację, forsując swoje stanowisko, a po trzecie, premier Mateusz Morawiecki - rozumiemy się i znamy dobrze - był w stanie wypracować właściwy manewr, by wyjść na właściwą pozycję, którą osiągnęliśmy teraz" - mówił Orban.

Jak podkreślił: "Stanowiska Polski i Węgier w tej chwili całkowicie się pokrywają: musimy bronić Traktatu o Unii Europejskiej, musimy bronić naszych interesów narodowych, musimy bronić zasobów finansowych, które należą się naszym krajom. Uzgodniliśmy, jak to robić".

Premierzy Mateusz Morawiecki i Węgier Viktor Orban po spotkaniu w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Prowizorium budżetowe i wyłączenie z koronafunduszu: Polsce grożą wielomiliardowe straty

Jeśli Warszawa i Budapeszt faktycznie podtrzymają weto wobec wieloletniego budżetu Unii, to zamiast niego od stycznia 2021 obowiązywać zacznie prowizorium budżetowe, co oznacza, że budżet składać się będzie z tzw. prowizorycznych dwunastek: to jedna dwunasta budżetu za rok 2020 na każdy miesiąc.

Z ustaleń RMF FM opartych na wyliczeniach Komisji Europejskiej wynika, że dla Polski oznaczałoby to w przyszłym roku stratę mniej więcej 4 mld euro.

Dodatkowo z powodu prowizorium nie będzie działać 6 unijnych programów. Nie będzie m.in. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który ma ułatwić regionom górniczym przejście na nowe, czyste technologie, nie będzie nowych programów na badania naukowe ani programu Erasmus+, a szpitale nie dostaną nowych pieniędzy na modernizację.

Co więcej, Komisja Europejska przygotowuje wariant Funduszu Odbudowy dla 25 państw Unii - z pominięciem Polski i Węgier. Dla naszego kraju oznaczałoby to stratę 64 mld euro.