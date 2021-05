Iga Świątek awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie po kreczu rywalki - Amerykanki Alison Riske. Mecz zakończył się przy stanie 5:4 dla Polki w pierwszym secie.

Iga Świątek / Albert Zawada / PAP

Do tej pory zawodniczki rywalizowały w cyklu WTA tylko raz. Pod koniec kwietnia w Madrycie Polka pewnie wygrała 6:1, 6:1 i była faworytką poniedziałkowego spotkania.



Mecz rozpoczął się niespodziewanie. Riske szybko objęła prowadzenie 4:1, dwukrotnie przełamując Polkę. Od szóstego gema wyglądało to już zupełnie inaczej - Świątek z dużą pewnością siebie posyłała precyzyjne piłki i równie szybko doprowadziła do wyrównania, a po chwili już prowadziła.



W 12. gemie przy stanie 40:40 Riske starała się dobiec do piłki zagranej przez Polkę, ale doznała kontuzji, prawdopodobnie stawu skokowego. Po krótkiej przerwie Amerykanka zdecydowała się zakończyć udział w turnieju.



Początkowo w 2. rundzie rywalką Świątek miała być Karolina Muchova albo Amerykanka Madison Keys. Czeszka wycofała się jednak z turnieju z powodów zdrowotnych. Jej miejsce w głównej drabince zajęła tzw. lucky loser Sloane Stephens.



Wynik meczu 1. rundy gry pojedynczej:



Iga Świątek (Polska, 15) - Alison Riske (USA) 5:4, krecz Riske.