Iga Świątek rozpoczęła 48. tydzień jako liderka światowego rankingu tenisistek. W zestawieniu zawodniczek najdłużej otwierających listę WTA jest na 13. miejscu. Mimo triumfu w niedzielnym finale turnieju ATP w Marsylii, Hubert Hurkacz pozostał na 11. miejscu w światowym rankingu tenisistów. Na jego czele jest Novak Djokovic.

/ AA/ABACA / PAP

Iga Świątek nadal pewnie prowadzi w światowym rankingu tenisistek. Za Polką sklasyfikowane są Białorusinka Aryna Sabalenka i Amerykanka Jessica Pegula. W czołowej dziesiątce nie zaszły zmiany.

Z kolei Magda Linette utrzymała najwyższą w karierze 21. pozycję.

Świątek, która w sobotą w finale imprezy WTA 1000 w Dubaju przegrała z Barborą Krejcikovą, rozpoczyna 48. tydzień na pozycji liderki. Prowadzi nieprzerwanie od 4 kwietnia ubiegłego roku, gdy Australijka Ashleigh Barty postanowiła zakończyć karierę.

Czeszka dzięki triumfowi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich przesunęła się z 30. na 16. lokatę.

Wciąż blisko czołowej setki jest Magdalena Fręch, która spadła ze 104. na 105. miejsce.

Marsylia nie pomogła Hurkaczowi

Zwycięstwo w turnieju w Marsylii nie pomogło awansować w rankingu ATP najlepszemu polskiemu tenisiście Hubertowi Hurkaczowi. Pochodzący z Wrocławia zawodnik nadal zajmuje 11 miejsce.

Hurkacz wygrał w niedzielnym finale turnieju ATP z reprezentantem gospodarzy Benjaminem Bonzim i zyskał 70 punktów do rankingu, ale to nie wystarczyło, by wrócić do pierwszej dziesiątki.

Novak Djokovic rozpoczął 378. tydzień jako numer jeden, co jest rekordem zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Serb który w styczniu triumfował w wielkoszlemowym Australian Open i od tego czasu jest na czele, dotychczas dzielił rekord z Niemką Steffi Graf. Teraz, mimo że nie grał w oficjalnych turniejach od dnia zakończenia zmagań w Melbourne, prowadzi w klasyfikacji wszech czasów już samodzielnie.

Za jego plecami sklasyfikowani są Hiszpan Carlos Alcaraz, który w niedzielnym finale turnieju w Rio de Janeiro uległ Brytyjczykowi Cameronowi Norriemu, ale i tak powiększył dorobek o 300 punktów. Do Djokovica traci obecnie 200. Trzeci jest Grek Stefanos Tsitsipas ze stratą już ponad 1000 do Serba.

Drugim najwyżej sklasyfikowanym Polakiem jest Kamil Majchrzak, który jest zawieszony w związku z pozytywnym wynikiem testu antydopingowego i spadł ze 126. na 132. pozycję.