To wielki zaszczyt mieć stadion ze swoim imieniem. Możemy poudawać taką historię. To ciekawe zrządzenie losu, dla mnie zabawne. Powinniście to robić częściej - mówiła z uśmiechem polska tenisistka.

Można mieć wrażenie, że skoro stadion nosi imię zawodniczki, to powinna ona bez trudu wygrać turniej w Montrealu. Łatwo o wygraną jednak nie będzie. Pierwszą rywalką Świątek będzie Karolina Pliskova. Dotychczas Świątek dwukrotnie grała z 31-letnią Czeszką i w obu meczach lepsza okazała się polska tenisistka.

Liderka światowej listy przyleciała do Montrealu po zwycięstwie w turnieju WTA w Warszawie.

W tym sezonie Świątek wygrała już cztery turnieje, ale w obecnym sezonie nie ma jeszcze na koncie triumfu w imprezie rangi WTA 1000.

Mecz Świątek - Pliskova rozpocznie się najwcześniej o godz. 18:30.