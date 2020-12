Aktorstwo jako zawód wymaga wiele pracy, wielu poświęceń i talentu. Lecz gdyby nie doza szczęścia, sukces, a nawet stabilne utrzymanie, mogłyby dla wielu pozostać tylko marzeniem. Szczęście to jednak nie magiczna siła, która pcha życie w danym kierunku – to spotkanie na swojej drodze odpowiednich ludzi, dzięki którym wydarzenia układają się tak, a nie inaczej. Dobrze o tym wiedząc, polscy aktorzy wesprą w tym roku rodziny ze Szlachetnej Paczki.

Pani Joanna z panem Łukaszem mają czworo dzieci, z czego troje jest chorych. Jedno bardzo, bardzo ciężko. Pani Joanna nie może pracować, zajmuje się dziećmi, natomiast pan Łukasz teraz pandemicznie stracił pracę. Pozostali bez środków do życia - mówi Grażyna Wolszczak, aktorka i współzałożyciela fundacji i teatru Garnizon Sztuki - Wszystkim jest trudno. Nam, bo pozamykali teatry. Natomiast jak się czyta taką historię, to mówimy “Wow! Ile my mamy szczęścia w życiu!". Dlatego z przyjemnością się nim dzielimy.

Grażyna Wolszczak wesprze rodzinę pani Joanny i pana Łukasza wraz z kolegami po fachu związanymi z Garnizonem, m. in. Gabrielą Muskałą, Januszem Chabiorem, Sławomirem oraz jego żoną Magdaleną "Kajrą" Kajrowicz.

Zobacz, jak aktorzy z teatru Garnizon Sztuki przygotowują Szlachetną Paczkę.

Aktorzy przygotowują paczki, ponieważ wiedzą, jak często życiem potrafi kierować łut szczęścia. Gdyby nie to, że ktoś ich kiedyś dostrzegł, zapamiętał, poświęcił trochę uwagi, to być może nigdy nie stanęliby na deskach teatru czy przed obiektywem kamery. Dla wielu od wyroków losu zależy jednak spełnienie podstawowych potrzeb. Wpadając w spiralę nieszczęść, najbardziej potrzebujący stają często na skraju ubóstwa.

Sławomir oraz jego żona Magdalena / foto. Materiał Prasowy /

Przeskoczyć fizyczny dystans

Pandemia przyczyniła się do wielu nieszczęść, a ponadto oddzieliła nas od siebie. Odczuwają to również przedstawiciele środowisk artystycznych, w tym aktorzy - zamknięte instytucje kultury, przesunięte plany zdjęciowe, zawieszenie kontynuacji produkcji, konieczność próbowania online. Choć jednak pandemia zmusza nas do utrzymania fizycznego dystansu, to powiązania i relacje między ludźmi, a do pewnego stopnia nawet współzależność, uwidoczniły się jak nigdy wcześniej.

Dobrze jest szukać wokół ludzi, którym możemy pomóc. Czasami to jest sąsiad obok. Warto się wyczulić na takie sytuacje - mówi Sławomir. Naprawdę warto pomagać ludziom, którzy mają gorzej. Nie ze swojej winy, tylko dlatego, że po prostu nie dostali szansy - dodaje Kajra.

Niektórzy będą mogli przetrwać ten czas właśnie dzięki otrzymanemu wsparciu. Nie można pozwolić, by pandemia stanęła na przeszkodzie mądrej pomocy - zwłaszcza, że to przez sytuację spowodowaną wirusem pomoc ta potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek. Aktorzy, jako jedni z wielu, udowadniają, że można nieść ją na odległość. Zrzutki, zakupy przez internet, skorzystanie z usług kurierów - coś, co robimy na co dzień może stać się narzędziem zmiany czyjegoś życia na lepsze.

Paczka daje szczęście - nie tylko potrzebującym

/ foto. Materiał Prasowy /

W Szlachetną Paczkę od lat angażują się również Julia Kamińska oraz Joanna Jabłczyńska, które i w tej edycji pomogą wybranym rodzinom. Niezwykle ważne jest, by w tych trudnych czasach ci, którzy już wcześniej byli w złej sytuacji nie zostali sami.

Każdy, kto wspiera potrzebujących w ramach Szlachetnej Paczki, dzieli się szczęściem nie tylko z nimi. Jak co roku, tysiące wolontariuszy programu wyruszyło w Polskę, aby poznać historie paczkowych rodzin. Docierają do małych wiosek i zapomnianych kamienic w centrach miast. Są zdeterminowaniu, aby nieść mądrą pomoc tym, którym zabrakło w życiu szczęścia. Wolontariuszom Szlachetnej Paczki do szczęścia potrzeba tylko jednego: darczyńcy, który wybierze ich rodzinę.

To, czy Paczka odbędzie się w przyszłym roku i dotrze do tysięcy potrzebujących, takich jak pani Joanna i pan Łukasz, zależy od naszych dobroczyńców. Dzięki Tobie Paczka może działać, rozwijać się i docierać do tych, do których często nie dociera nikt inny.