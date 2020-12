Pandemia koronawirusa dotknęła nas wszystkich, ale – jak bywa zazwyczaj – najbardziej ucierpiały osoby już wcześniej ledwie wiążące koniec z końcem. Sytuacja dała się również we znaki branży muzycznej, w której niektórzy z dnia na dzień stracili źródło dochodu. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest solidarność i jak wiele znaczy współpracujący zespół, muzycy włączają się w akcję Szlachetna Paczka. Pomoc dla potrzebujących przygotują m. in. Kayah, Urszula Dudziak, Arek Kłusowski, Magdalena Steczkowska czy Skubas.

Kayah

Artyści pomogą w tym roku pani Ewie. Choroba odebrała jej resztki życiowej stabilności. 67-letnia kobieta zmaga się z boleśnie długą listą schorzeń. Mimo wielu operacji, straciła wzrok w jednym oku. Jej stan zdrowia nie zawsze pozwala na wyjście z domu. Czasami, gdy ma siłę, powolnym krokiem wychodzi przed blok, do ogródka, razem ze swoim pieskiem - jedynym towarzyszem w trudnej codzienności.



Po odliczeniu kosztów utrzymania i leczenia Pani Ewie zostaje na przeżycie 139 zł miesięcznie. To nieco ponad 4 zł na dzień. Mimo że śpi na starym tapczanie, najbardziej marzy o tym, by móc od czasu do czasu z kimś porozmawiać.

Mam pewne zasoby, mam pewne możliwości dotarcia do ludzi, mam zatem szansę zmieniać świat. I dzielę się tą siłą, którą dostałam i wypracowałam. Uważam, że każdy, któremu się chociaż troszeczkę powiodło w życiu, powinien - mówi Kayah.

Muzycy przygotowują pomoc dla potrzebującej rodziny

To jest jakimś absurdem. Mimo tego, że wielu z nas straciło właśnie pracę czy możliwości, to jednak są ludzie bardziej poszkodowani. I czasami warto sobie zdać z tego sprawę. I właśnie dlatego przyłączamy się do Szlachetnej Paczki, żeby pomóc pani Ewie - mówi Skubas.

Skubas

W trakcie pandemii środowisko muzyczne z sukcesami podejmowało różne próby przezwyciężenia tej nowej, trudnej sytuacji. Artyści z wytwórni Kayax, we współpracy z Facebookiem, stworzyli na przełomie kwietnia i maja cykl koncertów online pt. "Kwarantanna na na". Podczas transmisji występów na żywo można było wspierać Szlachetną Paczkę wpłatami. Muzycy udowodnili w ten sposób, że na odległość nie tylko można stworzyć namiastkę rzeczywistego koncertu, ale też zupełnie realnie pomagać. Tym razem pokazują to jeszcze dobitniej - przygotowując Szlachetne Paczki. W wyjątkowych okolicznościach 2020 roku wciąż można i należy wspierać potrzebujących - by nadchodzące Święta i każde kolejne były dla nich naprawdę szczęśliwe.

Żyją wśród nas ludzie, którzy są zbyt godni, zbyt dumni, żeby prosić o pomoc, a jej naprawdę potrzebują. I tylko od nas zależy, czy ich zauważymy - apeluje Kayah.

Każdy z nas może wesprzeć tych, którzy mieli mniej szczęścia. By pomóc, wejdź na https://www.szlachetnapaczka.pl/.