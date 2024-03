Wielkanoc 2024 wypada na przełomie marca i kwietnia. 31 marca 2024 to Niedziela Wielkanocna, a 1 kwietnia - Poniedziałek Wielkanocny, zwany także Lanym Poniedziałkiem lub śmigusem-dyngusem. W tym artykule znajdziecie m.in. datę przedświątecznej niedzieli handlowej, prognozę pogody na święta, a także przypomnienie o tym, że w tym roku to właśnie w Wielkanoc zmieniamy czas z zimowego na letni.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do Wielkanocy zostało coraz mniej czasu. Ostatnia niedziela przed Wielkanocą to 24 marca - jest to Niedziela Palmowa. Tego samego dnia w Polsce będą otwarte sklepy. Niedziela, 24 marca 2024, to niedziela handlowa.

Niedziele handlowe 2024

W 2024 roku zakupy w niedzielę będzie można robić bez ograniczeń w sześciu terminach:

24 marca

28 kwietnia

30 czerwca

25 sierpnia

15 grudnia

22 grudnia

Zmiana czasu w Wielkanoc!

Dwa razy w roku w Polsce zmieniamy czas - w marcu z zimowego na letni i w październiku z letniego na zimowy.

Marcowa zmiana czasu w tym roku przypada na... Wielkanoc! W nocy z soboty na niedzielę 30/31 marca (z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną) zmieni się czas z godz. 2 na godz. 3. Oznacza to, że będziemy spali o godzinę krócej.

Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

Wielki Tydzień, czyli czas ostatnich przygotowań na Wielkanoc. Wielki Tydzień rozpoczyna się od Niedzieli Palmowej, a kończy w Wielką Sobotę.

Triduum Paschalne to trzy ostatnie dni przed Wielkanocą - rozpoczyna się ono w Wielki Czwartek, a kończy w Wielką Sobotę.

Wielkanoc, czyli dla chrześcijan uroczystość zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, rozpoczyna się w nocy z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną.

Oto daty, w których - w tym roku - wypadają poszczególne dni Wielkiego Tygodnia 2024:

Niedziela Palmowa - 24 marca

Wielki Poniedziałek - 25 marca

Wielki Wtorek - 26 marca

Wielka Środa - 27 marca

Wielki Czwartek - 28 marca

Wielki Piątek - 29 marca

Wielka Sobota - 30 marca

Niedziela Wielkanocna - 31 marca

Poniedziałek Wielkanocny - 1 kwietnia

Pogoda na Wielkanoc 2024

Jaka w tym roku będzie pogoda na święta wielkanocne? Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w ostatnim tygodniu marca temperatura wyniesie od 9 stopni Celsjusza w Gdańsku, Suwałkach i Zakopanem, przez 10 i 11 stopni w centralnej Polsce, aż po 12 i 13 st. Celsjusza na Dolnym Śląsku, Śląsku i w Małopolsce.

Pierwsze dni kwietnia mają być cieplejsze - od 10 do 14 stopni.