W poniedziałek w Spale pojawi się pierwszych czterech siatkarzy reprezentacji Polski z 24-osobowej kadry powołanej na pierwszą część sezonu. Do będącej głównym sprawdzianem przed igrzyskami w Tokio Ligi Narodów w komplecie przygotowywać się mają od 10 maja.

Zdjęcie ilustracyjne / PZPS /

W poniedziałek do Spały dotrą Dawid Konarski, Fabian Drzyzga, Marcin Komenda i Marcin Janusz. W planie są zajęcia na siłowni, treningi w hali i gra w siatkówkę plażową. Ta ostatnia - w zależności od pogody - na zewnątrz lub w hali przeznaczonej do treningu tej dyscypliny. Tydzień później spodziewamy się kolejnej grupy kadrowiczów. Będą stopniowo dołączać w zależności od tego, kiedy zakończą rywalizację w klubach. Założenie jest takie, że w komplecie mamy być od 10 maja - powiedziała kierowniczka reprezentacji Elżbieta Poznar.

Najpóźniej mają zawitać do Spały zawodnicy Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, których 1 maja czeka występ w finale Ligi Mistrzów oraz Michał Kubiak i Bartosz Kurek, którzy mają jeszcze do dokończenia sezon klubowy w Japonii.



Stopniowo też będzie uzupełniany sztab szkoleniowy. Na początku rolę głównego trenera pełnić będzie Sebastian Pawlik, a pomagać mu będzie inny z asystentów Vitala Heynena - Paweł Woicki. Obecni będą także trener od przygotowania fizycznego i fizjoterapeuta. Wcześniej niż pierwotnie zakładano dotrze Heynen, po tym jak w czwartek został zwolniony z włoskiego Sir Safety Conad Perugia w trakcie rywalizacji finałowej w Serie A. Belg zapowiedział, że ma zamiar dołączyć do biało-czerwonych już w przyszłym tygodniu.



Jak przypomniała Poznar - zgodnie z obowiązującymi w Centralnych Ośrodkach Sportu zasadami - każdy z zawodników przed wjazdem do Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale przejdzie badanie pod kątem Covid-19.



Zasady podczas tegorocznego zgrupowania będą takie jak podczas drugiego z obozów w poprzednim sezonie. Siatkarze będą w dwuosobowych pokojach. Po przyjeździe unikamy wyjazdów. Dozwolone są one tylko w sprawach nagłych i pilnych. Generalnie obowiązuje reżim sanitarny - wskazała.



Pierwszym poważniejszym sprawdzianem formy mistrzów świata będzie LN, która zaplanowana jest w dniach 28 maja-27 czerwca w Rimini. Do Italii polecą 24 maja i będą tam przebywać w tzw. bańce. Z dotychczasowych informacji przekazanych przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej (FIVB) wynika, że uczestnicy rozgrywek hotel będą mogli opuszczać tylko wtedy, gdy będą mieli trening lub mecz. Pojawiła się też możliwość, by zawodnicy - ze względu na nietypową dla tych rozgrywek formułę - zabrali ze sobą rodziny.



Nikt od nas na to się nie zdecydował, bo wciąż nie podano zbyt wielu konkretów. Nie znamy nawet adresu hotelu, w którym mamy przebywać - zaznaczyła kierowniczka reprezentacji.



Zgodnie z zasadami tegorocznej LN każda delegacja liczyć ma maksymalnie 25 osób. Od trenerów będzie zależało, ile miejsc przeznaczą dla siatkarzy, a ile dla członków sztabu.



Polacy przed wylotem do Włoch rozegrają dwa mecze towarzyskie. Jak dowiedziała się PAP nieoficjalnie, w połowie maja mają zmierzyć się w Łodzi z Belgami.



Przed rozpoczynającymi się 23 lipca igrzyskami w Tokio czeka ich zaś jeszcze udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera (9-11 lipca). W drugiej części sezonu z kolei wystąpią w mistrzostwach Europy (1-19 września), których Polska będzie współorganizatorem.