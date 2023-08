Niestety, siatkarkom reprezentacji Polski nie udało się awansować do półfinału mistrzostw Europy. Mimo dość wyrównanego spotkania, podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Turcją 0:3 (23:25, 22:25, 18:25).

/ PAP/EPA/Olivier Matthys / PAP

Mimo wyniku spotkanie było dość wyrównane. Polki dobrze radziły sobie z faworyzowanymi Turczynkami. Niestety, Biało-Czerwone w ćwierćfinale mistrzostw Europy przegrały gładko, bo 0:3 (23:25, 22:25, 18:25) i odpadły z turnieju.

Podopieczne Stefano Lavariniego zostały sklasyfikowane na piątym miejscu.

Co przesądziło o porażce?

O porażce Polek przesądziła umiejętność Turczynek w radzeniu sobie z presją i stresem, ich chęć do tego, by podejmować ryzyko. Potrafiły przeczekać nasze dobre momenty i zaatakować w odpowiednim momencie. Polki w pierwszym i drugim secie roztrwoniły w końcówkach kilkupunktową przewagę.

W trzeciej partii nasze dziewczyny prowadziły do połowy seta, ale zeszło z nich powietrze. Turczynki potrafiły zniwelować całkowicie naszą pewność siebie, kontrolowały przebieg meczu. Dawały nam się trochę wyszumieć, a potem brały się do roboty. To zasłużone zwycięstwo Turcji. Ta drużyna pokazała, że może być faworytem do złota.

Polki mogą już teraz skupić się na olimpijskich kwalifikacjach. Turniej w Łodzi rusza w drugiej połowie września.

/ PAP/EPA/Olivier Matthys / PAP

Do półfinału mistrzostw Europy awansowały już wcześniej Włoszki i Holenderki. Turczynki w piątek w pojedynku o finał zmierzą się z reprezentacją Włoch.

W ostatnim ćwierćfinale Serbia dzisiaj o godz. 20:00 zagra z Czechami.

Polki w fazie grupowej mistrzostw Europy zanotowały cztery zwycięstwa i jedną porażkę (z Serbią). W 1/8 finału nasz zespół dość łatwo pokonał reprezentację Niemiec 3:0, a Turczynki trochę męczyły się w starciu z Belgią. Wygrały 3:1, ale widać, że nie są obecnie w najwyższej formie.