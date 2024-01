Siatkarze Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle pokonali we własnej hali Halkbank Ankara 3:2 (21:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:12) w pierwszym meczu barażowym o awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Rewanż - 7 lutego w Turcji.

Zawodnicy Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle David Smith (L) i Marcin Janusz (C) oraz John Gordon Perrin (P) z Halkbanku Ankara podczas pierwszego meczu barażowego o ćwierćfinał Ligi Mistrzów siatkarzy / Krzysztof Świderski / PAP

W połowie piątego seta mecz został przerwany na ponad kwadrans wskutek pomyłki sędziów przy liczeniu punktów i związanego z tym zamieszania.

Zwycięzca dwumeczu w ćwierćfinale zmierzy się z włoskim zespołem Cucine Lube Civitanova.



Kędzierzynianie źle rozpoczęli to spotkanie. Na początku pierwszego seta dali się odrzucić od siatki i przegrywali 9:13. Potem aż sześć razy zmniejszali straty do jednego punktu. Ostatni raz taka sytuacja miała miejsce przy wyniku 19:20. Potem jednak drużyna z Turcji "odskoczyła" na cztery punkty (19:23) i takiej straty Zaksie nie udało się odrobić.



W drugiej odsłonie było 14:18, ale tym razem kędzierzynianom udało się odwrócić losy rywalizacji. W dużej mierze dzięki zagrywkom Łukasza Kaczmarka najpierw wyrównali (19:19), a następnie wyszli na prowadzenie (21:19). Kadrowicz postawił też kropkę nad i i przypieczętował zwycięstwo swojego zespołu 25:22.



Po wznowieniu gry nadal inicjatywę miała ZAKSA, która prowadziła 12:6, 15:11. Co prawda rywalowi dwa razy udało się zmniejszyć straty do dwóch punktów (16:14, 17:15), ale po ataku z drugiej linii Bartosza Bednorza było 25:21.



Halkbank doprowadził do tie-breaka, gdyż czwartą partię wygrał do 16.



W decydującej rozgrywce zespoły zmieniały strony przy wyniku 8:6. Nim wznowiono grę doszło do niesamowitego zamieszania. Nieoczekiwanie według sędziów, po tym jak dobrze zaatakował Daniel Chitigoi z Zaksy, zrobiło się... 7:7. Długo trwało nim ustalono prawidłową wersję. ZAKSA już do końca meczu nie oddała prowadzenia.



W zespole z Turcji zagrali m.in. były siatkarz kędzierzynian, Holender Nimir Abdel-Aziz oraz mistrz olimpijski z Francji Earvin N'Gapeth.



Wicemistrzowie Polski, którzy trzy razy z rzędu wygrali rozgrywki LM, rzutem na taśmę awansowali z fazy grupowej do baraży. Zespół grający wówczas pod wodzą Tuomasa Sammelvuo zajął drugie miejsce w swojej grupie. O ćwierćfinał musi powalczyć w barażu.



22 stycznia fiński trener został odsunięty od prowadzenia ZAKSY. Funkcję pierwszego szkoleniowca tymczasowo sprawuje Adam Swaczyna (dotychczasowy asystent Sammelvuo), którego wspiera Michał Chadała.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Halkbank Ankara 3:2 (21:25, 25:22, 25:21, 16:25, 15:12).

Grupa Azoty ZAKSA: Daniel Chitigoi, David Smith, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Bednorz, Andreas Takvam, Marcin Janusz - Erik Shoji (libero) - Bartłomiej Kluth, Dmytro Paszycki, Korneliusz Banach, Mateusz Biernat, Krzysztof Zapłacki.



Halbank: Mirza Lagumdzija, Mert Matic, Micah Ma'a, Earvin N'Gapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir Abdel-Aziz - Volkan Done (libero) - Gordon Perrin, Izzet Unver, Dogukan Ulu.