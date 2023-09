Mecz Polek z Tajlandią był próbą nerwów nie tylko dla naszych siatkarek, ale również polskich kibiców. Losy zwycięstwa zdecydowały się dopiero w piątym secie. Niestety Biało-Czerwonym w kluczowych akcjach zabrakło skuteczności. Zawodniczki Stefano Lavariniego poniosły pierwszą porażkę w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk. Polska - Tajlandia 2:3 (18:25, 25:7,22:25, 25:23, 12:15).

To był bardzo trudny mecz dla reprezentacji Polski / fivb /

Tajki świetnie rozpoczęły spotkanie i szybko wygrały pierwszego seta. W drugim role się odwróciły i to gospodynie dominowały od początku do końca.

Znacznie bardziej wyrównane były kolejne partie - trzecia padła łupem Tajek, a czwarta naszych reprezentantek.

W tie-breaku walka toczyła się punkt za punkt. Biało-Czerwone robiły co mogły w obronie, ale brakowało im skuteczności w ataku. Przy stanie 10:11 Tajki zablokowały Magdalenę Stysiak, ale o wideoweryfikację poprosił trener Lavarini. Po sprawdzeniu akcji okazało się, że blokująca rywalek zahaczyła koszulką o siatkę. To przedłużało nadzieję na zwycięstwo Polek. Niestety w kolejnych akcjach lepszy był zespół przyjezdny i to on cieszył się ze zwycięstwa.

Polska - Tajlandia 2:3 (18:25, 25:7,22:25, 25:23, 12:15)

W innych środowych pojedynkach w Łodzi Włochy pokonały Kolumbię 3:0 (25:15, 25:20, 25:20), a Stany Zjednoczone wygrały z Koreą Południową 3:1 (20:25, 25:17, 25:19, 25:17). Na zakończenie czwartej serii spotkań Niemcy zmierzą się ze Słowenią.

