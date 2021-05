W Warszawie ruszyła weekendowa akcja "Wpadnij na szczepienie". Każdy, kto skończył 18 lat i ma e-skierowanie, będzie mógł bez rejestracji zaszczepić się jednodawkową szczepionką Johnson&Johnson.

Punkt szczepień na Stadionie Narodowym / Karolina Bereza / RMF FM

Dziś rozpoczęła się w stolicy weekendowa akcja "Wpadnij na szczepienie". W ramach akcji zrealizowanych ma być ok. 10 tys. szczepień, a 11 tys. - w ramach szczepień planowych. Punkty zlokalizowane są w Śródmieściu, w Wawrze, na Białołęce, Targówku oraz Ochocie.

Jak powiedziała w rozmowie z PAP stewardka na stadionie Legii Warszawa, rano przed bramkami na stadion utworzyła się kolejka chętnych. Rzeczywiście, przed godziną 8 było sporo osób, ale po otwarciu ta kolejka szybko zniknęła - powiedziała.



Teraz ludzie przychodzą falowo i nie stoją w kolejkach - zaznaczyła. Dodała, że dziś przyszło więcej osób niż w ciągu zwykłego dnia, gdy na szczepienia przychodzą osoby na umówioną godzinę.



Podczas wczorajszej konferencji briefingu prasowego, na którym zapowiedziano akcję "Wpadnij na szczepienie" prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wskazał, że obiema dawkami szczepionki zaszczepionych w Warszawie jest 470 tys. osób. Jak podkreślił, "zostało jeszcze sporo do zrobienia".



W związku z tym, że w ten weekend dostaliśmy więcej szczepionek firmy Johnson & Johnson, inicjujemy naszą akcję "Wpadnij się zaszczepić". Każdy powyżej 18. roku życia, kto ma e-skierowanie - nie trzeba się zarejestrować - będzie mógł przyjść do jednego z warszawskich punktów szczepień powszechnych i się zaszczepić - poinformował Trzaskowski.



Gdzie można się zaszczepić?

Cztery warszawskie punkty szczepień powszechnych zaczęły działać w połowie maja. Uruchomiono je w Śródmieściu, Białołęce, Targówku i w Wawrze. Największy z nich jest na stadionie Legii. Pozostałe zlokalizowane są w Białołęckim Ośrodku Sportu przy ul. Strumykowej 21, w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ossowskiego 25 oraz w Wawerskim Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a.



Obecna na briefingu wiceprezydent miasta Renata Kaznowska podkreślała, że przez weekend każdy z tych punktów będzie pracował na "pełnych obrotach". Myśmy uruchamiali na Legii ok. 15-18 stoisk, teraz uruchomimy wszystkie 30. Liczymy na to, że będzie to szło bardzo szybko, bardzo sprawnie - powiedziała. Podkreśliła też, że w akcję jako piąty punkt włączył się SZPZLO Warszawa-Ochota przy ul. Szczęśliwickiej 36.



Przed nami olbrzymia akcja, a także bardzo duże wyzwanie organizacyjne, ponieważ chcemy w ciągu dwóch dni zaszczepić ponad 21 tysięcy mieszkańców, z czego 10 tys. to "Wpadnij się zaszczepić", a 11 tys. to osoby zapisane na poszczególne listy - mówiła wiceprezydent.



W ramach akcji, punkt szczepień na stadionie Legii dysponuje dodatkowymi 2 tys. dawek, punkty w Wawrze oraz na Ochocie dostały ich po 1,4 tys., natomiast do punktów na Białołęce i Targówku trafiło po 3 tys. dawek.