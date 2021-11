Europejska Agencja Leków (EMA) poinformowała, że rozpoczęła proces oceny stosowania szczepionki przeciw Covid-19 firmy Moderna u dzieci w wieku od 6 do 11 lat. „Harmonogram przewiduje wydanie opinii za ok. 2 miesiące, chyba że potrzebne będą dodatkowe informacje lub analiza” – podkreślono.

Zdjęcie ilustracyjne / BERND WEISSBROD / PAP/DPA

"Komitet ds. Leków dla Ludzi (CHMP) EMA dokona przeglądu danych dotyczących szczepionki, w tym wyników trwającego badania klinicznego z udziałem dzieci w wieku od 6 do 11 lat, żeby podjąć decyzję, czy należy zalecić rozszerzenie jej stosowania. Harmonogram każdej oceny zawsze zależy od przesłanych danych. Obecny harmonogram oceny przewiduje wydanie opinii za około 2 miesiące, chyba że potrzebne będą dodatkowe informacje lub analiza. Jest to skrócony harmonogram w porównaniu do podobnych przeglądów poza pandemią" - poinformowała Agencja w komunikacie przesłanym przedstawicielom mediów.

18 października EMA rozpoczęła oceny stosowania szczepionki przeciw Covid-19 firmy BioNTech/Pfizer u dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

Zarówno preparat Moderny, jak i koncernów BioNTech/Pfizer powstał w oparciu o tzw. technologię mRNA. Oznacza to, że wykorzystuje się w nich kwas rybonukleinowy (RNA) jako matrycę do produkcji białek wirusowych. Te z kolei mają za zadanie doprowadzić do produkcji przeciwciał i uodpornić organizm na Covid-19.