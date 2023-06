​Koszykarze mistrza Polski Kinga Szczecin zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA sezonu 2023/24, a Legia Warszawa, czwarta drużyna minionego sezonu, w kwalifikacjach - poinformowała Międzynarodowa Federacja Koszykówki strefy europejskiej (FIBA-Europe).

Filip Matczak z Kinga Szczecin / Marcin Bielecki / PAP

Szczecinianie, prowadzeni przez trenera Arkadiusza Miłoszewskiego, zadebiutują w Basketball Champions League, czyli w najwyższym poziomie rozgrywek organizowanych przez FIBA-Europe i będą trzecim polskim klubem w gronie 32 drużyn walczących po raz ósmy w historii o trofeum.

Wcześniej w LM FIBA uczestniczyły: mistrz kraju BM Stal Ostrów Wlkp. i w minionym sezonie Legia Warszawa, jako wicemistrz. Obydwa zespoły zdołały wygrać jeden z pięciu meczów w pierwszej fazie grupowej i nie awansowały do kolejnego etapu. Stołeczna drużyna startowała również w kwalifikacjach do LM FIBA w sezonie 2019/2020, ale nie zdołała przebić się do fazy grupowej.

Aplikacje do LM FIBA sezonu 2023/24 złożyły 63 kluby. Na liście zespołów zakwalifikowanych do fazy grupowej jest 14 krajowych mistrzów. W gronie uczestników są kluby z sukcesami na parkietach europejskich i ogromnymi tradycjami, m.in. obrońca tytułu Telekim Basket Bonn, AEK Ateny, Peristeri Ateny (Grecja), Lenovo Teneryfa (dwukrotny triumfator), UCAM Murcia, Unicaja Malaga (Hiszpania), Bursaspor (finalista Pucharu Europy z 2022 r.), Pinar Karsiyaka, Galatasaray NEF Stambuł (Turcja) czy Rytas Wilno (Litwa).

24 zespoły - w tym gronie jest Legia - walczyć będą w eliminacjach o prawo udziału w pierwszej fazie LM FIBA. Wystąpią w niej 32 drużyny podzielone na osiem czterozespołowych grup. Losowanie eliminacji i grup LM FIBA odbędzie się 5 lipca w szwajcarskim Mies. Kwalifikacje rozpoczną się 25 września, a zakończą 1 października. Rywalizacja I fazy grupowej sezonu regularnego rozpocznie się 17 października.

Do drugiej fazy (TOP 16) awansują bezpośrednio tylko zwycięzcy grup pierwszej fazy. Drużyny z drugich i trzecich miejsc zagrają o awans do kolejnego etapu w play in (do dwóch zwycięstw). W TOP 16 zespoły będą rywalizować w czterech czterozespołowych grupach - po dwie najlepsze awansują do ćwierćfinałów (do dwóch zwycięstw). Triumfator zostanie wyłoniony podczas turnieju Final Four z udziałem czterech najlepszych drużyn.

W zakończonej w maju siódmej edycji LM FIBA Telekom Basket Bonn pokonał w Maladze Hapoel Bank Yahav Jerozolima 77:70 i został pierwszym klubem z Niemiec z tym trofeum. To był jednocześnie dopiero drugi finał w historii LM FIBA bez zespołu z Hiszpanii (pierwszy raz w 2018 roku AEK Ateny - AS Monaco).

W poprzednich latach po puchar sięgały: Lenovo Teneryfa (2017 i 2022), AEK Ateny (2018), Segafredo Virtus Bolonia (2019) i San Pablo Burgos (2020, 2021).