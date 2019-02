Juan Guaido alarmuje, że mimo jego apeli wenezuelska armia nadal blokuje dostarczenie do kraju zagranicznej pomocy humanitarnej. Żołnierze blokują most na granicy z Kolumbią, gdzie w mieście Cuctuca na wjazd do Wenezueli czeka dziesięć ciężarówek z pomocą. "Tu chodzi ratowanie ludzkiego życia" - podkreśla Guaido.

