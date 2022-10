Co najmniej 50 osób zginęło w wyniku powodzi i osuwisk, do jakich od kilku dni dochodzi w różnych częściach Filipin. Katastrofalna sytuacja panuje w prowincji Maguindanao w południowej części wyspy Mindanao, gdzie zeszło masywne osuwisko. Zginęły tam 42 osoby, a służby obawiają się, że pod zwałami błota, drzew i skał pogrzebanych zostało nawet 60 osób.

Ratownicy w gminie Datu Odin Sinsuat / PAP/EPA

Władze Muzułmańskiego Mindanao, na terenie którego leży prowincja Maguindanao, poinformowały, że w nocy z czwartku na piątek zginęły tam 42 osoby: 27, w tym kilkanaścioro dzieci, straciło życie w gminie Datu Odin Sinsuat, 10 w Datu Blah Sinsuat i 5 w Upi.

Najgorsza sytuacja ma jednak miejsce w gminie Datu Odin Sinsuat, gdzie zeszło masywne osuwisko. Zwały błota, skał i drzew zniszczyły około 60 budynków. Jak powiedział minister spraw wewnętrznych Muzułmańskiego Mindanao Naguib Sinarimbo, pod ziemią pogrzebanych mogło zostać nawet 60 osób.

Dotknięty osuwiskiem obszar będzie naszą "strefą zero" - dodał.

Filipiński wojskowy Dennis Almorato, który udał się na miejsce tragedii, powiedział, że sytuacja jest "przytłaczająca". Jego zdaniem, zniszczony został obszar o powierzchni około 5 hektarów.

W akcji poszukiwawczo-ratunkowej bierze wielu ratowników, którzy mają do dyspozycji ciężki sprzęt. Na szczęście przejezdne są drogi, dzięki czemu na miejsce mogą docierać kolejni ratownicy.

Osuwisko w gminie Datu Odin Sinsuat jest jedną z najgorszych katastrof, jaka w ostatnich dekadach wystąpiła na południu Filipin.

Burza tropikalna i kolejne opady deszczu

Oprócz tragedii w południowej części kraju, 8 osób zginęło na pozostałym obszarze Filipin. W sobotę rano we wschodnią prowincję Camarines Sur uderzyła burza tropikalna Nalgae, która doprowadziła do kolejnych zalań. Wraz z nadciąganiem cyklonu, służby ewakuowały około 5 tysięcy osób.

Każdego roku Filipiny nawiedza średnio 20 burz tropikalnych i tajfunów. Często generują one ulewne opady deszczu, które skutkują z kolei powodziami i osuwiskami.

Pod koniec września supertajfun Noru zabił na Filipinach co najmniej 10 osób, w tym pięciu ratowników. Burza tropikalna Megi, która nawiedziła ten kraj w kwietniu, zabiła co najmniej 148 osób i doprowadziła do licznych osuwisk.

W 2013 roku supertajfun Haiyan, najpotężniejszy, jaki kiedykolwiek dotarł do Filipin, spowodował śmierć lub zaginięcie ponad 7300 osób.