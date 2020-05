Dziś święto flagi. Proponujemy Wam w naszym cyklu zabawy w barwach narodowych. To, że nie możemy iść na spacer, nie znaczy, że to święto będzie mniej uroczyste niż w poprzednich latach.

Rozkwitające kwiatki

Rozkwitające kwiatki / Marlena Chudzio / RMF FM

Kwadratowe białe i czerwone kartki złóżcie dwa razy wzdłuż i raz po skosie. Wytnijcie płatek w sposób zaprezentowany na zdjęciu. Rozłóżcie kwiatek i napiszcie w środku, co chcecie. Potem zagnijcie rogi w sposób pokazany na zdjęciu. Po wrzuceniu do wody, kwiaty rozkwitają, ukazując napis.

Rozkwitające kwiatki Marlena Chudzio /RMF FM

Zamiast flagi

Wklejcie w środek kółeczka i sklejcie boki kwiatków, umieszczając w środku patyczek. / Marlena Chudzio / RMF FM

Wytnijcie 4 kwiatki w taki sam sposób, jak w poprzedniej zabawie. Wklejcie w środek kółeczka i sklejcie boki kwiatków, umieszczając w środku patyczek. Takie kwiatki mogą być świetną ozdobą balkonu lub domu na dzisiejsze święto.

Polskie miasta

Z mniejszymi dziećmi możecie wykorzystać uproszczoną mapę. / Marlena Chudzio / RMF FM

Rozłóżcie mapę Polski i zadawajcie sobie wzajemnie pytania, gdzie jest jakieś miasto. Z mniejszymi dziećmi możecie wykorzystać uproszczoną mapę. Ze starszakami warto podnieść poziom trudności i pytać nie tylko o miasta wojewódzkie. Porozmawiajcie o tym, z czego słyną różne miejsca.

Flaga z wydzieranki

Zadanie łatwe, ale wymaga cierpliwości. Podzielcie kartkę na pół. Czerwonym papierem wyklejcie dolną część. Gotową flagę zamocujcie dumnie w oknie.

Patriotyczne śpiewanie

Zróbcie sobie patriotyczne karaoke. Ile znacie zwrotek hymnu? Jak się śpiewa "Witaj majowa jutrzenko"? Teksty i muzykę znajdziecie bez problemu w internecie.

Kotylion

Możecie go uszyć ze wstążek, wykleić z plasteliny, narysować lub wykleić z papieru. Ważne by miał możliwość przypięcia do ubrania. Nawet, jeśli nie wychodzicie z domu, niech prezentuje się pięknie na domowym dresie.

W domu też możecie świętować "DZIEŃ FLAGI".