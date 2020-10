​Od dziś szpital MSWiA w Krakowie przyjmuje tylko pacjentów z Covid-19. W placówce jest 140 łóżek, w tym siedem respiratorowych, ale brakuje co najmniej 10 lekarzy i 30 pielęgniarek. Szpital odmawia przyjęcia osób z innymi chorobami niż Covid-19, nie działają poradnie.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Czarnobilski / Archiwum RMF FM

Zgodnie ze środową decyzją wojewody małopolskiego szpital MSWiA został przekształcony w jednoimienny.

To nie jest typowy szpital zakaźny, jest to placówka dostosowana do warunków epidemiologicznych dla pacjentów z Covid-19. Oczywiście wymagało to pewnych drobnych robót budowlanych, wystawienie ścianek, budowę śluz, bo ważna jest strefa czysta i strefa brudna, bez tego oddział covidowy nie może działać. Personel musi być zabezpieczony, musi się stosowanie ubrać, zabezpieczyć, później się rozebrać i wrócić do strefy czystej. Przez długi czas odbywały się szkolenia dotyczące ubierania się, poznania dróg i procedur jakie teraz tutaj obowiązują - wyjaśnia dr Krzysztof Czarnobiliski - dyrektor ds. lecznictwa szpitala MSWiA w Krakowie.



Jak dodaje dr Czarnobilski, obecnie w szpitalu przebywa 40 pacjentów zakażonych koronawirusem. 4 osoby korzystają z łożek respiratorowych.



Od 8.00 rano uruchamiamy następne łóżka i docelowo ma ich być 140, w tym 7 łóżek respiratorowych - mówi reporterowi RMF Maxxx Przemkowi Błaszczykowi dr Czarnobilski.



W związku z przekształceniem placówki w szpital jednoimienny, nie będzie przyjęć pacjentów innych niż z Covid-19.



Nie działa izba przyjęć. Niestety przykro nam jest bardzo, że pacjenci nie będą mogli u nas uzyskać doraźnej pomocy, bo to jest już niemożliwe z sytuacji epidemicznej. Nie działają też poradnie, musieliśmy się wstrzymać dlatego, bo jesteśmy małym szpitalem i te poradnie mieszczą się w tym samym budynku co oddziały covidowe - wyjaśnia dr Czarnobilski.



Nie możemy narażać pacjentów na kontakt z ludźmi chorymi na Covid-19 - dodaje.





Braki w personelu

Brakuje nam kadry. W tej chwili prawie połowa pielęgniarek jest na zwolnieniach, kwarantannach, czy jest w izolacji domowej, tak jak i niektórzy lekarze. Na dzisiaj mamy personel, który wystarcza do zabezpieczenia 101 łóżek, natomiast na 39 łóżek nie mamy personelu - mówi dyrektor ds. lecznictwa szpitala MSWiA w Krakowie.

Zwróciliśmy się o pomoc w tej sprawie do wojewody małopolskiego, bo nie będziemy w stanie uruchomić tych 140 łóżek bez personelu, bo łóżka mogą być, czy wyposażenia, ale nie ma ludzi do pracy - podkreśla Czarnobilski.

Według zapowiedzi wojewody w Krakowie ma działać szpital tymczasowy w dawnym Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof. Na początek będą tu 32 łóżka, a także 8 stanowisk intensywnej terapii. Docelowo ma tu być 200 łóżek i 50 stanowisk intensywnej terapii.



Drugi szpital tymczasowy powstaje w hali EXPO Kraków, przy ul. Galicyjskiej. Trwają uzgodnienia w tej sprawie. Ma się tam znaleźć 400 łóżek.

Małopolska ponownie z dużym przyrostem zakażeń

Minionej doby w całym kraju odnotowano 10 241 przypadków SARS-CoV-2. Najwięcej zakażeń było na Mazowszu - 1654, na drugim miejscu znalazła się Małopolska. W tym regionie pozytywnych testów zanotowano aż 1144. Duży przyrost pojawił się również na Śląsku. Tam badania potwierdziły 1002 zakażenia.