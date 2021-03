Apeluję o rozwagę, dyskonty to nie są miejsca, gdzie powinni przychodzić ludzie chorzy po testy; możemy mieć tam nowe ogniska choroby - przestrzegał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. Zalecał, by w razie podejrzenia choroby wypełnić formularz na stronie gov.pl.

Test na obecność przeciwciał Covid-19 w sprzedaży w sieci sklepów Biedronka / Marcin Bielecki / PAP

Rzecznik resortu zdrowia na konferencji prasowej zwrócił uwagę, że w dyskontach pojawiły się różnego rodzaju testy na przeciwciała. Apeluję o rozwagę i ostrożność, dyskont to nie jest miejsce, gdzie powinni udawać się ludzie chorzy. Natomiast widzimy, że bez jasnego wskazania, po co i do czego służą te testy, ludzie masowo ruszają i wykupują te testy - powiedział Andrusiewicz.

Jeżeli dziś w sklepach pojawią się ludzie chorzy, którzy nie będą polegać na testach PCR-owych, nie będą chociażby wypełniać formularza na stronie gov.pl, to będziemy mieli ogniska zakażeń w dyskontach. To jest też apel do kierujących tymi dyskontami, żeby z rozwagą podeszli do dystrybucji testów - mówił Andrusiewicz.



Zwrócił uwagę, że test na przeciwciała nie jest wyznacznikiem, czy chorujemy. Test na przeciwciała daje nam wskazanie czy mogliśmy przejść chorobę; nie każdy, kto odnotuje wynik pozytywny jest osobą chorą, więc test na przeciwciała nic nie powie nam o naszym obecnym stanie zdrowia - podkreślił rzecznik resortu zdrowia.



Jeszcze raz zaapelował o wypełnianie formularza na stronie gov.pl/dom. I tam rejestrujemy się i zapisujemy się na testy, jeżeli odnotujemy kontakt z osobą zakażoną lub też jeżeli mamy jakiekolwiek objawy - powiedział Andrusiewicz.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 14 396 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 372 chorych na Covid-19. Najwięcej przypadków zakażeń - 2347 odnotowano na Mazowszu.