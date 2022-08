Od środy 17 sierpnia "osoby wykonujące zawodowe w placówkach ochrony zdrowia", w tym w aptekach i punktach aptecznych oraz studenci kierunków medycznych mogą zaszczepić się drugą dawką przypominającą przeciwko Covid-19.

Od środy personel medyczny może szczepić się przeciw Covid-19 czwartą dawką / Andrzej Lange / PAP

Przed jej podaniem należy zachować odstęp co najmniej czterech miesięcy od podania pierwszej dawki przypominającej.



W pierwszej kolejności szczepienia powinny objąć personel medyczny "mający bezpośredni kontakt z pacjentami i materiałem zakaźnym", lub narażony na zakażenie wirusem SARS-COV-2.



Szczepieniu podlegają również pracownicy medyczni zakładów leczniczych dla zwierząt.



W drugim szczepieniu przypominającym stosowane są wyłącznie szczepionki mRNA. Są to Comirnaty (Pfizer-BioNTech) i Spikevax (Moderna). Do podania drugiej dawki przypominającej zaleca się ten sam preparat, którym zrealizowano pierwszą dawkę przypominającą.



Resort zdrowia poinformował, że nie zaleca się wykonywania badań serologicznych w celu oceny odpowiedzi na dotychczasowe szczepienie.

Skąd skierowanie na szczepienie?

Skierowania na szczepienie przy spełnieniu warunku kryterium kwalifikacji z zachowaniem odstępu (minimum 120 dni) dla przyjęcia drugiej dawki przypominjącej mRNA będą wystawione automatycznie przez system.



W razie braku automatycznie wystawionego e-skierowania na podanie drugiej dawki przypominającej lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym do szczepienia, oceniając odstęp od ostatniego szczepienia i przynależność do grupy ryzyka.



Od 27 grudnia 2020 r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, podano 55 704 314 szczepionek.



Najnowsze dane MZ

Minionej doby badania potwierdziły 807 zakażeń koronawirusem, w tym 97 ponownych. Nie zmarł nikt z Covid-19 - poinformowano we wtorek na stronach rządowych. Wykonano 3673 testy w kierunku SARS-CoV-2.



Tydzień temu, 9 sierpnia, informowano o 5964 zakażenia koronawirusem, w tym 1035 ponownych. Zmarło 26 osób.



Dwa tygodnie temu, 2 sierpnia, podano, że jest 5649 zakażeń koronawirusem, w tym 1006 ponownych. Zmarły 22 osoby.



Łącznie - jak podano we wtorek - od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 6 120 834 przypadki. Zmarły 116 773 osoby z Covid-19.