Naukowcy z Instytutu Chemii Bioorganicznej (IChB) PAN w Poznaniu sprawdzą, jaki procent populacji przebył COVID-19 bezobjawowo. Badacze chcą poddać testom ok. 1 tys. ochotników. Pierwsze pobrania rozpoczną się w tym tygodniu.

Poznań: Naukowcy z PAN chcą zbadać, ile osób przebyło COVID-19 bezobjawowo / Lubos Pavlicek / PAP/CTK

W badaniu wzięło już udział ponad 300 pracowników Instytutu - powiedział Grzegorz Wójtowicz z IChB PAN. Naukowcy chcą dodatkowo pobrać materiał od co najmniej 1 tys. ochotników. Od czwartku będzie działał w mieście punkt pobrań.



Chcemy przebadać osoby, które nie wykazywały żadnych objawów, bo nie wiemy tak naprawdę, ile osób było chorych. I to jest głównym celem badania. Drugim jest znalezienie cząsteczki blokującej działanie wirusa SARS-CoV-2 i na jej podstawie opracowanie leku, który w przyszłości będzie mógł być podawany pacjentom chorym na COVID-19 - wyjaśnił Grzegorz Wójtowicz.



W nauce nic pewnego nie ma

Naukowcy analizując materiał genetyczny, porównają sekwencję nukleotydową genów TMPRSS2 oraz ACE2 u osób z ciężkim i bezobjawowym przebiegiem choroby. Tym samym będą w stanie określić, czy istnieją genetyczne predyspozycje do ciężkiego, ostrego zespołu oddechowego, wywoływanego przez wirusa SARS-CoV-2. Nie jesteśmy w stanie założyć, czy tak jest. Być może jest taka zależność, ale jak wiadomo w nauce nic pewnego nie ma - zaznaczył Grzegorz Wójtowicz.



Głównym celem badania jest jednak sprawdzenie, jaki odsetek populacji mógł przebyć chorobę bezobjawowo, stąd badanie około 1 tys. osób. To jest próbka, która jest uznawana za wystarczającą do tego typu badań. Kolejne przyrosty osób powyżej 1 tys. nie powodują, że błąd statystyczny będzie drastycznie mniejszy - powiedział naukowiec.



Gdzie mogą zgłaszać się chętni?

Pobieranie materiału od ochotników potrwa od dwóch do trzech tygodni. Według zapewnień badanie jednej osoby zajmie ok. pięciu minut. Naukowcy wykorzystają testy serologiczne. Te testy są proste, tanie, sprawdzone i jest ich dużo na rynku - tłumaczy Grzegorz Wójtowicz. Projekt IChB został sfinansowany z grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki.



Chętni do wzięcia udziału w projekcie będą proszeni o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie poznańskiego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. O udziale w badaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń, a liczba miejsc jest ograniczona.



W marcu IChB PAN w Poznaniu poinformował, że jego pracownicy opracowali prototyp testu genetycznego służącego do wykrywania zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Dzięki 15 mln zł dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do produkcji wdrożono 150 tys. zestawów testów stworzonych przez poznańskich naukowców.