"Sporo osób wciąż nie wierzy w to, że koronawirus w ogóle istnieje. I to jest największy problem" - przyznał w rozmowie z Onetem Adam Małysz, były skoczek narciarski, a obecnie dyrektor ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej w Polskim Związku Narciarskim. Sportowiec niedawno przeszedł zakażenie koronawirusem. "Ze mnie też się wyśmiewano. Byli też tacy, którzy twierdzili, że ktoś zapłacił mi za to, bym zakażony siedział w domu" - przyznał.

Adam Małysz / Grzegorz Momot /PAP

REKLAMA