W kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) potwierdzono dotychczas 428 przypadków zakażenia koronawirusem, na kwarantannie przebywa 377 pracowników - poinformowała spółka w sobotnim komunikacie.

Testy dla górników w Gliwcach / Andrzej Grygiel / PAP

Suma zakażonych pracowników wszystkich spółek węglowych przekroczyła już 2 tys., a ogólna liczba zakażonych w Śląskiem - 5 tys.



Jak poinformowała JSW, w samej kopalni Pniówek w Pawłowicach wirusa SARS-CoV-2 badania potwierdziły dotychczas u 412 osób, to o 27 więcej niż w piątek. 12 kolejnych zakażonych to pracownicy kopalni Zofiówka i cztery osoby z kopalni Jastrzębie-Bzie. Kopalnia Pniówek od poniedziałku nie wydobywa węgla, kontynuuje jednak wysyłkę wydobytego wcześniej węgla.



Najwięcej zakażonych górników jest w kopalniach innej górniczej spółki - Polskiej Grupy Górniczej, w których - według informacji przekazanych w piątek późnym popołudniem - liczba zakażonych koronawirusem wzrosła do 1147. 2199 jest na kwarantannie.

Najwięcej zakażeń w kopalni Jankowice

Najwięcej zakażeń (574) wykryto w rybnickiej kopalni Jankowice (część kopalni ROW). W gliwickiej kopalni Sośnica liczba zakażonych wzrosła do 351, a w katowickiej kopalni Murcki-Staszic jest zakażonych 205 osób. Od jednego do ośmiu przypadków koronawirusa potwierdzono też w innych kopalniach PGG: Marcel, Bielszowice, Ziemowit, Mysłowice-Wesoła, Bolesław Śmiały oraz dwóch innych zakładach należących do Grupy.



Kopalnie Jankowice i Murcki-Staszic już trzeci tydzień nie wydobywają węgla, Sośnica - od przeszło tygodnia. W ostatnich dniach prezes PGG Tomasz Rogala zapowiedział, że firma liczy na możliwość stopniowego wznawiania wydobycia w tych trzech kopalniach od najbliższego wtorku. Piątą kopalnią, w której potwierdzono dużą liczbę przypadków, i której całą załogę objęto badaniami przesiewowymi, jest należąca do spółki Węglokoks Kraj kopalnia Bobrek w Bytomiu.



Według informacji uzyskanych w sobotę przez PAP, wykrytych zakażeń w tym ostatnim zakładzie jest dotychczas 433. 341 zdiagnozowano podczas odbywających się w ostatnich dniach badań przesiewowych, pozostałe osoby zostały zakażone w poprzednich tygodniach. Dotychczas wyzdrowiało 6 pracowników tej kopalni. Zakład przymierza się do częściowego wznowienia wydobycia w najbliższy poniedziałek. Pracować mają jedynie osoby, u których podwójne testy nie wykazały koronawirusa.

Drugi etap badań przesiewowych

W piątek rozpoczął się zaplanowany na kilka najbliższych dni drugi etap badań przesiewowych wśród górników z pięciu kopalń, w których odnotowano najwięcej przypadków zakażenia. Badani będą pracownicy, u których badania w pierwszym etapie nie potwierdziły obecności koronawirusa. Chodzi o uzyskanie pewności, że górnicy ci są zdrowi i mogą wrócić do pracy.



Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę rano o 168 nowych zakażeń koronawirusem. 138 z nich to osoby z woj. śląskiego.



Jak podała w sobotę Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, w całym regionie zakażanie koronawirusem badania potwierdziły dotychczas u 5 132 osób. 175 z nich zmarło.



W szpitalach w regionie przebywa 402 chorych. Poddanych kwarantannie jest 7514 osób, a pod nadzorem epidemiologicznym - prawie 8,5 tys. Od początku epidemii w woj. śląskim przebadano ponad 50 tys. próbek.