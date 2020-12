Prezydent Andrzej Duda podpisze ustawę o dodatkowej niedzieli handlowej 6 grudnia, mimo protestów związkowców z Solidarności - - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM.

Jak usłyszał nasz dziennikarz Krzysztof Berenda, prezydent bierze pod uwagę argumenty przeciwników niedzieli handlowej 6 grudnia. Wsłuchuje się jednak też w uzasadniania zwolenników dołożenia dodatkowej niedzieli handlowej. I te przeważają.

Te argumenty dotyczą przede wszystkim zdrowia i rozładowania przedświątecznego tłoku w sklepach. Jeśli będziemy mieli dodatkowy dzień na zakupy, to kolejki powinny być mniejsze.

Oczywiście przeciwnicy dodatkowej niedzieli handlowej nie składają broni. Na przykład Solidarność cały czas apeluje do prezydenta o to, by się nie zgadzał na nią, bo pracownikom handlu należy się odpoczynek.

Związkowcy szansy wielkiej jednak nie mają. Już od kilku dni politycy PiS rozmawiali z prezydentem, upewniając się, że Andrzej Duda całość szybko podpisze.

Niedziele handlowe w grudniu

Przepis o zniesieniu zakazu handlu w niedzielę, 6 grudnia znalazł się w noweli ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.



Zgodnie z obowiązującymi przepisami w grudniu są przewidziane dwie niedziele handlowe, przypadające 13 i 20 grudnia 2020 r.



W uzasadnieniu ustawy, zwrócono uwagę, że okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest czasem, w którym liczba klientów robiących zakupy jest znaczna.



"Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej" - podkreślono.