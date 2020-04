Wojtek Cugowski, Edyta, Łukasz Golec i Paweł Golcowie, Natalia Kawalec, Piotr Kupicha z Feel, Halina Mlynkova, Piotr Sołoducha z grupy Enej, zespół TULIA oraz Roksana Węgiel właśnie nagrali nową piosenkę. Zapewniają nas, że o tym, że "Wszystko będzie dobrze".

/ Materiały prasowe

Ten muzyczny projekt ma nam przypomnieć, że w trudnych chwilach potrafimy się zjednoczyć i wspólnie zmierzyć z kryzysem. Przygotowało go Biuro Programu "Niepodległa" razem z gwiazdami polskiej muzyki. Autorem słów i muzyki do nowej piosenki jest Wojciech Byrski, a producentem muzycznym Marcin Kindla.

Słowa mają ogromną moc, a ich siła daje nadzieję i mobilizuje nas do walki. Dobrym słowem, drobnym gestem możemy wywołać uśmiech na czyjejś twarzy, sprawić, że dzień, tydzień czy miesiąc staną się lepsze - mówi Jan Kowalski, dyrektor Biura Programu "Niepodległa". Chcemy wesprzeć tym muzycznym akcentem wszystkich, którzy dziś troszczą się o nasze zdrowie - pracowników służb medycznych, ratowników, lekarzy, laborantów, epidemiologów, a także codziennych bezimiennych bohaterów, których praca jest równie ważna: policjantów, pracowników handlu, wolontariuszy, pomagających sobie wzajemnie sąsiadów i tych, którzy po prostu pozostali w domach, konsekwentnie stosując się do zaleceń, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii - dodaje Kowalski.

Musimy zostać w domach. To najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić. A jako artyści chcieliśmy Wam dodać trochę otuch i trochę uśmiechu - mówi Piotr Sołoducha z zespołu Enej. Cały nasz zespół wierzy, że "Wszystko będzie dobrze" - dodaje muzyk.

To jest piosenka dla każdego, bo wszyscy zmagamy się teraz z takimi samymi emocjami - niepewnością, lękiem, niektórzy też z odosobnieniem czy nawet izolacją - podkreślają dziewczyny z zespołu Tulia. A bracia Golec dodają: "Chcemy was wesprzeć tym, co umiemy najlepiej, czyli muzyką".

Utwór został nagrany i przygotowany zgodnie z wymogami stanu epidemii - każdy z artystów nagrywał swoją partię indywidualnie zgodnie z zaleceniem #zostańwdomu. Akcja #wszystkobedziedobrze wpisuje się w międzynarodowy trend #andratuttobene zapoczątkowany we Włoszech.

