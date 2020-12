Ostatnie postępy w zakresie szczepionek przeciwko Covid-19 są pozytywne, ale Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) obawia się, że doprowadziło to do coraz większego przekonania, iż pandemia dobiegła końca - ostrzegł dyrektor generalny tej organizacji Tedros Ghebreyesus.

Postęp w zakresie szczepionek daje nam siłę i możemy teraz zacząć widzieć światło na końcu tunelu. Jednak WHO obawia się, że istnieje coraz większe przekonanie, że pandemia Covid-19 się skończyła - powiedział.

Dodał, że pandemia ma jeszcze długą drogę do przebycia i że decyzje podjęte przez obywateli i rządy określą jej przebieg w krótkim okresie i to, kiedy ostatecznie się zakończy.



Wiemy, że to był ciężki rok i ludzie są zmęczeni, ale w szpitalach, które pracują na najwyższych obrotach, sytuacja jest najtrudniejsza z możliwych - powiedział.



Prawda jest taka, że obecnie w wielu miejscach występuje bardzo wysoka transmisja wirusa Covid-19, który wywiera ogromną presję na szpitale, oddziały intensywnej terapii i pracowników służby zdrowia - podkreślił.



Czołowy ekspert WHO ds. sytuacji kryzysowych Mike Ryan ostrzegł w piątek, że pojawienie się kilku skutecznych szczepionek przeciwko Covid-19 i towarzyszący temu optymizm nie może osłabić naszej czujności, gdyż nie wyeliminują one wirusa.



Szczepionki nie oznaczają zero Covid-19 - zapowiedział Ryan, wyjaśniając, że same szczepionki "nie będą w stanie wykonać całej pracy".