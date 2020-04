Ministerstwo Zdrowia w środę poinformowało łącznie 357 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Resort mówi także o kolejnych 30 zgodach z powodu Covid-19. Łącznie w Polsce mamy już 5205 powierzonych przypadków. 159 z tych osób zmarło.

Koronawirus w Polsce / Tomasz Wojtasik / PAP

Nowe przypadki, ogłoszone rano dotyczą: 29 osób z woj. wielkopolskiego, 28 osób z woj. śląskiego, 27 osób z zachodniopomorskiego, 13 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 12 osób z woj. dolnośląskiego, 9 osób z woj. małopolskiego, 7 osób z woj. lubelskiego, 7 osób z woj. pomorskiego, 6 osób z woj. opolskiego, 5 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 4 osób z woj. podlaskiego, 3 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. podkarpackiego.

Jednocześnie resort poinformował o śmierci 7 pacjentów, u których wykryto patogen. Zmarli to: 84-letnia kobieta ze szpitala w Tychach, 59-letnia kobieta ze szpitala w Tomaszowie Lubelskim, 87-letnia kobieta ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu,72-letni mężczyzna ze szpitala w Bolesławcu, 83-letnia i 80-letnia kobiety ze szpitala w Łańcucie - wszyscy mieli choroby współistniejące oraz 57-letni mężczyzna ze szpitala w Kędzierzynie-Koźlu.



Ministerstwo podało również, że 160 osób jest w ciężkim stanie i musi być wspieranych przez respirator. 2100 osób leczonych jest w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych.

Zmieniły się statystyki dotyczące wyzdrowień. 220 osób można uznać za wyleczone z choroby COVID-19. Choć były zarażone i chorowały - mają już negatywny wynik kolejnych testów. Co ciekawe, ostatniej doby szpitale opuściło 86 osób. Nie wszystkie zwalczyły wirusa i mają negatywny wynik, ale ich stan zdrowia pozwalał wrócić do domu lub przenieść takie osoby do izolatorów, czyli w miejsca, gdzie mogą chorować bez stałej opieki lekarskiej.

Wieczorem resort poinformował o 205 nowych zachorowaniach. Potwierdzone przypadki dotyczą: 67 osób z woj. mazowieckiego, 42 osób z woj. łódzkiego, 18 osób z woj. małopolskiego, 18 osób z woj. podlaskiego, 16 osób z woj. wielkopolskiego, 15 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. podkarpackiego, 5 osób z woj. zachodniopomorskiego, 4 osób z woj. lubuskiego, 4 osób z woj. świętokrzyskiego, 3 osób z woj. opolskiego, 1 osoby z woj. pomorskiego.



Resort mówił także o kolejnych zgonach. Zamarły 23 osoby - 12 osób z woj. mazowieckiego, 4 osoby z woj. kujawsko-pomorskiego, 3 osoby z woj. śląskiego i po jednej osobie z woj. wielkopolskiego, woj. podlaskiego, woj. pomorskiego i woj. świętokrzyskiego. Większość to osoby starsze z chorobami współistniejącymi.



Łącznie w Polsce wykryto wirusa u 5205 osób. Zmarło 159 z nich.

Za nami najbardziej tragiczna doba w okresie pandemii. Dzisiaj z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 30 osóby.