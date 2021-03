Wielka Brytania i Unia Europejska znów spierają się o eksport szczepionek. Brytyjski minister spraw zagranicznych Dominic Raab domaga się, by przewodniczący Rady Europejskiej sprostował fałszywą informację, jakoby Wielka Brytania wprowadziła zakaz eksportu preparatów przeciwko Covid-19.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/TOBIAS SCHWARZ / POOL /

Szef Rady Europejskiej Charles Michel w cotygodniowym newsletterze napisał, że jest zszokowany wysuwanymi pod adresem UE zarzutami "nacjonalizmu szczepionkowego". Fakty nie kłamią. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone wprowadziły całkowity zakaz eksportu szczepionek lub składników szczepionek wyprodukowanych na ich terytorium - napisał Michel, wyjaśniając, iż w przeciwieństwie do tych dwóch krajów Unia Europejska "po prostu wprowadziła system kontroli eksportu dawek wyprodukowanych w Unii".

Rzecznik brytyjskiego rządu zaprzeczył twierdzeniom, jakoby Londyn wprowadził taki zakaz, a jak podały brytyjskie media, Dominic Raab napisał list do Michela, w którym chce, by ten sprostował nieprawdziwe informacje i wyraża zaniepokojenie, że "fałszywe twierdzenie jest powtarzane na różnych poziomach w Unii i w Komisji (Europejskiej)".



Rząd brytyjski nie zablokował eksportu ani jednej szczepionki przeciw Covid-19, ani składników do nich. Wszelkie wzmianki o brytyjskim zakazie eksportu lub jakichkolwiek ograniczeniach dotyczących szczepionek są całkowicie fałszywe - miał według brytyjskich mediów napisać Raab. Dodatkowo do brytyjskiego MSZ wezwany został wysoki rangą członek przedstawicielstwa Komisji Europejskiej.



W styczniu pomiędzy Londynem a Brukselą doszło do poważnego sporu, gdy UE zapowiedziała przywrócenie kontroli na granicy między Irlandią a Irlandią Północną, by zapobiec nieautoryzowanemu przez nią eksportowi szczepionek. Wprawdzie po fali oburzenia UE po kilku godzinach się z tego wycofała, ale sprawa przekształciła się w szerszy spór o funkcjonowanie porozumień dotyczących handlu z Irlandią Północną, które są częścią umowy o brexicie.



Wprowadzony przez UE mechanizm autoryzacji szczepionek był odpowiedzią na powolne tempo szczepień w krajach członkowskich i nieprecyzyjne umowy zawarte przez Komisję Europejską z ich producentami. Do poniedziałku włącznie w całej UE podano 42,13 mln dawek szczepionki, w mającej 6,6-krotnie mniejszą populację Wielkiej Brytanii - 23,8 mln.