Wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się bez "fizycznej obecności wiernych" - ogłosiła w sobotę Prefektura Domu Papieskiego. Powodem tej decyzji jest obecny międzynarodowy kryzys epidemiologiczny - wyjaśniła.

Opustoszały Watykan / VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Taka decyzja nie ma precedensu.

Oznacza to, że wszystkie msze i nabożeństwa będą dostępne dla wiernych wyłącznie w formie transmisji prowadzonej przez watykańskie media.



W wydanej nocie nie podano żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących uroczystości Wielkiego Tygodnia. Nie wiadomo zatem na przykład, jaki przebieg będzie miała msza w Niedzielę Palmową, a także Droga Krzyżowa, której miejscem jest zawsze rzymskie Koloseum.



Ponadto Prefektura Domu Papieskiego poinformowała w tym samym komunikacie, że do 12 kwietnia papieskie audiencje generalne i modlitwy Anioł Pański w południe będą dostępne wyłącznie w formie transmisji wideo, a zatem także, podobnie jak w tych dniach, bez udziału wiernych. Wcześniej zaznaczano, że chodzi o to, by uniknąć zakażeń koronawirusem w tłoku podczas kontroli przy wejściu na plac Świętego Piotra. Został on zamknięty.