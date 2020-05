23 686 zakażeń i 1 064 ofiary śmiertelne: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w Polsce. W niedzielę resort zdrowia poinformował i 115 nowych zakażeniach i 3 kolejnych zgonach. Na całym świecie natomiast - takie dane opublikowała agencja AFP - potwierdzono dotąd oficjalnie już ponad 6 mln zakażeń SARS-CoV-2. Obecnie koronawirus najszybciej rozprzestrzenia się w Ameryce Południowej: w ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano tam ponad 45 tysięcy nowych infekcji. W Polsce w ten weekend startuje IV etap luzowania koronawirusowych obostrzeń: niezmiennie jednak musimy pamiętać o zachowywaniu 2 metrów dystansu, a w sklepach, komunikacji miejskiej czy kościołach – o zakrywaniu ust i nosa.

10:03 POLSKA: NOWE PRZYPADKI I ZGONY

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 115 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i o śmierci kolejnych 3 chorych osób.





09:44 Ukraina

Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby wykryto 468 przypadków zakażenia koronawirusem, 12 osób chorych na Covid-19 zmarło, a 227 wyzdrowiało - podał w niedzielę resort ochrony zdrowia tego kraju. Bilans zainfekowanych wzrósł do 23 672, zgonów do 708, a wyzdrowień do 9 538.



Na Covid-19 zachorowało w kraju łącznie 1 712 dzieci i 4 542 pracowników medycznych. Hospitalizacji wymagało 7 265 chorych, a 278 pacjentów podłączono do respiratorów.



W ciągu ostatniej doby najwięcej przypadków zakażenia wykryto w Kijowie (81), w obwodzie czerniowieckim (43) i charkowskim (41). Ogółem największą liczbę infekcji SARS-CoV-2 potwierdzono dotąd w obwodzie czerniowieckim (3 349) i w Kijowie (2 985).

09:23 Meksyk

364 osoby zakażone koronawirusem zmarły w ciągu ostatniej doby w Meksyku - podało meksykańskie ministerstwo zdrowia. Stwierdzono także 2885 nowych przypadków infekcji.

W sumie w Meksyku na Covid-19 zmarło do tej pory 9779 osób, a zakażonych koronawirusem jest 87 512 osób.

Najwięcej zgonów i infekcji stwierdzono w stolicy, Meksyku, i w sąsiadującym z nim stanie o tej samej nazwie.

09:12 RAPORT MINISTERSTWA ZDROWIA

W związku z koronawirusem w szpitalach przebywają 2 tys. 134 osoby; wyzdrowiało zaś 11 tys. 271 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w niedzielę rano Ministerstwo Zdrowia.

Resort podał, że objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym jest 18 tys. 947 osób, a kwarantanną - 78 tys. 823.

Informacja, że ktoś jest objęty kwarantanną dotyczy osób zdrowych, które miały bliski kontakt z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem.





08:59 Straż Graniczna

W sobotę skontrolowano 108,6 tys. osób przyjeżdżających do kraju, w tym 102,5 tys. osób na granicy wewnętrznej z krajami UE, w ramach tymczasowo przywróconej kontroli granicznej - poinformowała w niedzielę Straż Graniczna.

W ubiegłym tygodniu szef MSWiA Mariusz Kamiński podpisał rozporządzenie, na podstawie którego do wjazdu na terytorium RP są uprawnieni m.in. obywatele UE przejeżdżający przez Polskę do miejsca zamieszkania oraz - w związku ze zbliżającymi się egzaminami - uczniowie pobierający w Polsce naukę.

Wśród uprawnionych do przekraczania granicy znaleźli się zawodowi kierowcy wykonujący międzynarodowy transport, podróżujący tranzytem przez terytorium RP - innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy - w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu go.





08:47 Koronawirus w schronisku dla bezdomnych

Zamknięto schronisko dla bezdomnych przy ulicy Żytniej w Warszawie. Powód to zakażenie koronawirusem wykryte u jednego z przebywających tam mężczyzn.

Kwarantanną objęto 160 osób.

08:35 Liga hiszpańska zapowiada powrót kibiców

Kibice wrócą na trybuny stadionów piłkarskich w Hiszpanii dopiero od początku przyszłego sezonu, tj. od 12 września - donosi dziennik "El Pais" na swojej stronie internetowej. Początkowo będą mogli wypełnić najwyżej 30 procent dostępnych miejsc.



Poparcie dla tych planów muszą jeszcze wyrazić odpowiednie władze w Hiszpanii. Według planów, wszelkie ograniczenia mają być zniesione dopiero w styczniu 2021 roku.





08:20 Szczepienie przeciwko grypie

Osoby, które zaszczepią się przeciwko grypie, mogą być bardziej chronione przed zakażeniem koronawirusem w okresie jesieni i zimy, kiedy spodziewana jest nowa fala epidemii - przekonują eksperci. Zakażenie grypą może zwiększać ryzyko zachorowania na Covid-19, na dodatek obie infekcje powodują podobne objawy, głównie gorączkę i kaszel.

08:03 Zaburzenia węchu i smaku

Duży procent chorych na COVID-19 przejawia zaburzenia węchu i smaku, najczęściej na pewien czas — powiedział PAP prof. Rafał Butowt z CM UMK, który bada związane z tym mechanizmy. Jak dodał, koronawirus może podstępnie uszkadzać neurony, dlatego testowanie zaburzeń węchu i smaku mogłoby pomóc w izolowaniu osób zakażonych.



Z badań prof. Butowta wynika, że koronawirus SARS-CoV-2 infekuje w pierwszej kolejności komórki podporowe, będące częścią nabłonka węchowego. Badania i publikacje zespołów badawczych z wielu miejsc na świecie potwierdzają ten fakt i wskazują - jako charakterystyczne symptomy COVID-19 - utratę smaku i węchu - dodaje naukowiec.

07:51 Odmrażanie kultury

Wszelkie decyzje dot. zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak np. muzea, o których mowa w rozporządzeniu rządu z 29 maja, należą do dyrektora instytucji, działającego w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu - poinformowało MKiDN.

Ministerstwo Kultury "w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii" poinformowało na swojej stronie, że wytyczne do ponownego otwarcia dla muzeów i innych instytucji kultury o podobnym profilu zamieszczone na stronie resortu kultury (https://www.gov.pl/web/kultura/muzea-i-galerie-sztuki) pozostają aktualne.

07:36 Niemcy

Liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na koronawirusa w Niemczech wzrosła w ciągu ubiegłej doby o 286 do 181 482 - poinformował Instytut Roberta Kocha (RKI) w Berlinie.

W tym samym czasie zmarło 11 osób; łączna liczba zgonów wzrosła do 8 500.

07:27 Brazylia

956 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby w Brazylii - poinformowało w sobotę wieczorem czasu lokalnego brazylijskie ministerstwo zdrowia. Zanotowano rekordową liczbę nowych zakażeń - 33 274 w ostatnich 24 godzinach.

Tym samym w Brazylii liczba wszystkich infekcji wynosi 498 440. To oznacza, że pod tym względem kraj ten jest drugi na świecie, po Stanach Zjednoczonych.

Ogólna liczba przypadków śmiertelnych w Brazylii wynosi 28 834, przez co na tej tragicznej liście kraj ten zajmuje czwarte miejsce, przesuwając się przed Francję. Więcej zgonów odnotowano tylko w USA, Wielkiej Brytanii i Włoszech.





07:11 Lęki i niepokoje w czasie kwarantanny

Co czwarty Włoch miał poważne objawy niepokoju i lęku podczas kwarantanny w kraju; najczęściej wystąpiły one u osób, które mieszkają w mniejszych mieszkaniach - ustalili badacze z uczelni w Mediolanie i Genui. Ich zdaniem pandemia zmieni rynek nieruchomości.

Warunki mieszkaniowe i trudności psychofizyczne podczas kwarantanny - to temat badań przeprowadzonych przez naukowców z Politechniki mediolańskiej i uniwersytetu w Genui.

Na podstawie sondaży wśród 10 tysięcy osób stwierdzili oni, że objawy depresyjne wystąpiły w minionych miesiącach częściej u tych, którzy mieszkają w mieszkaniach o powierzchni do 60 metrów kwadratowych. W przypadku tych, którzy mają większą przestrzeń, na takie problemy uskarżało się dwa razy mniej osób.





07:02 USA

960 osób zmarło w ciągu minionej doby w Stanach Zjednoczonych z powodu koronawirusa - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 103 tys. 758.

Według Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA potwierdzono do tej pory 1 mln 770 tys. przypadków koronawirusa.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z piątku na sobotę





06:39 PONAD 6 mln ZAKAŻEŃ na ŚWIECIE

Już ponad 6 milionów zakażeń koronawirusem zostało oficjalnie zarejestrowanych na świecie, z czego dwie trzecie - w Europie i Stanach Zjednoczonych: takie dane przynosi zestawienie przygotowane przez agencję AFP.

Zmarło blisko 367 tysięcy chorych.

W Europie - jak wynika z zestawienia - zarejestrowano dotąd oficjalnie ponad 2,1 mln przypadków koronawirusa, a ponad 177 tysięcy chorych zmarło.

W Stanach Zjednoczonych zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzono natomiast u niemal 1,8 mln ludzi, zaś ponad 103 tysiące chorych zmarło.

W tej chwili koronawirus najszybciej rozprzestrzenia się w Ameryce Południowej: w ciągu ostatnich 24 godzin potwierdzono tam ponad 45 tysięcy nowych infekcji. W sumie na kontynencie zarejestrowano już blisko 945 tysięcy przypadków SARS-CoV-2 i blisko 50 tysięcy ofiar śmiertelnych.





06:33 LUZOWANIE OBOSTRZEŃ: STARTUJE IV ETAP

W Polsce w ostatni weekend maja startuje IV etap luzowania koronawirusowych obostrzeń.

Od wczoraj m.in. nie obowiązują limity dot. liczby klientów w sklepach czy restauracjach, możemy również częściowo zdjąć maseczki ochronne. Od dzisiaj zniesione zostają limity dot. liczby wiernych w kościołach.

Niezmiennie jednak w sklepach czy kościołach musimy zakrywać nos i usta oraz zachowywać 2 metry dystansu.

06:31 BILANS EPIDEMII w POLSCE

23 571 zakażeń i 1 061 ofiar śmiertelnych: to aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju.

Tylko w sobotę resort zdrowia poinformował o 416 nowych infekcjach i śmierci 10 chorych.

Od początku epidemii wyzdrowiało natomiast w naszym kraju 11 016 zakażonych SARS-CoV-2.

31 MAJA 2020. ZAPRASZAMY na RELACJĘ NA ŻYWO!