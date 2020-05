Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział, że pandemia koronawirusa uruchomiła na świecie "tsunami nienawiści, ksenofobii", chęć znalezienia winnych i "kozłów ofiarnych". Zaapelował do mediów społecznościowych o usuwanie szkodliwych treści.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Nienawiść do cudzoziemców wzrasta zarówno online, jak i na ulicach, pojawiły się antysemickie teorie spiskowe i ataki na muzułmanów", a wszystko to jest związane z pandemią koronawirusa - powiedział Guterres.



"Migranci i uchodźcy są przedstawiani jako źródło zakażeń (...). O starszych osobach, które są najbardziej narażone, robione są memy sugerujące, że są to osoby najbardziej zbędne" - kontynuował szef ONZ.



Zaapelował do mediów, a zwłaszcza mediów społecznościowych, instytucji edukacyjnych oraz rządów, aby podjęli walkę z takimi zachowaniami oraz kształcili ludzi, których "internetowy analfabetyzm" sprawia, że łatwo padają ofiarą ekstremistów siejących w sieci nienawiść i teorie spiskowe.



Wezwał do usuwania z internetu treści "rasistowskich, mizoginicznych i innych groźnych wpisów".



"Proszę wszystkich, wszędzie, aby przeciwstawili się nienawiści, traktowali się nawzajem z szacunkiem, i korzystali z każdej okazji, by okazać uprzejmość" - dodał Guterres.



Sekretarz generalny ONZ wezwał też niedawno wszystkie rządy do podjęcia środków przeciwko "przerażającemu wzrostowi przemocy domowej".



"Przemoc nie ogranicza się do pola bitwy - dla wielu kobiet i dziewcząt zagrożenie jest największe tam, gdzie powinny być najbezpieczniejsze: w ich domach" - podkreślił.



ONZ oceniła, że w niektórych krajach liczba kobiet zwracających się o wsparcie podwoiła się w ciągu ostatnich kilku tygodni, podczas gdy pracownicy służby zdrowia i policja są przytłoczeni zgłoszeniami, a lokalne grupy pomocowe nie mogą działać lub nie mają środków finansowych.