Do początku grudnia na Covid-19 może umrzeć w USA prawie 310 tysięcy osób. Takie przewidywania zaprezentowali w najnowszej, zaktualizowanej prognozie naukowcy z uniwersytetu w Seattle w stanie Waszyngton.

Naukowcy: Do grudnia w USA na Covid-19 może umrzeć ponad 300 tys. ludzi / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

Poprzedni, sprzed dwóch tygodni, model naukowców z Seattle zakładał, że do grudnia z powodu koronawirusa może umrzeć około 295 tys. osób.



Naukowcy są przekonani, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA mogłaby być znacznie mniejsza (ok. 240 tys.), gdyby 95 proc. Amerykanów nosiło w miejscach publicznych maski ochronne.



Do tej pory w USA na Covid-19 zmarło ponad 175 tys. osób, a zachorowało ponad 5,6 mln. Obecnie dobowa liczba zgonów nieznacznie przekracza tysiąc.



Naukowcy z uniwersytetu w Seattle zakładają jednak, że mniej więcej od połowy października, wraz z nadejściem chłodów, dobowa liczba zgonów będzie rosła i pod koniec listopada osiągnie poziom 2 tysięcy.