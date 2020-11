"Martwcie się o to, byście nie musieli zjeść świątecznego obiadu w szpitalu albo co gorsza - już nigdy go nie zjedli" - tak dyskusję we Włoszech na temat obostrzeń w Boże Narodzenie podsumowała pielęgniarka z Lombardii, która stała się symbolem walki z pandemią.

