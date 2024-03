"Izrael nie może ulec międzynarodowej presji, by zatrzymać wojnę" - powiedział premier Izraela Benjamin Netanjahu podczas niedzielnego spotkania rządu, w kontekście rosnącej frustracji Waszyngtonu w związku z trwającym konfliktem - pisze "Washington Post".

Zdjęcie ilustracyjne / JACK GUEZ / East News

Izrael nie zamierza przerwać działań militarnych

"Wśród członków społeczności międzynarodowej są ci, którzy chcą zatrzymać wojnę, zanim osiągniemy wszystkie jej cele" - powiedział Netanjahu. "Robią to poprzez próby doprowadzenia do wyborów teraz, w szczytowym okresie wojny. Robią to, ponieważ wiedzą, że obecne wybory zatrzymają wojnę i sparaliżują kraj na co najmniej sześć miesięcy" - dodał.