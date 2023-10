Po udzieleniu pierwszej pomocy, pracownik został zabrany karetką do szpitala. Napastnik natomiast został zatrzymany i przewieziony na komisariat.

Masowe protesty w Turcji

Wcześniej w wielu miejscach w Turcji organizowano protesty przed amerykańskimi kawiarniami Starbucks, kojarzonymi ze wsparciem udzielanym Izraelowi przez Stany Zjednoczone.

W Diyarbakır na południowym-wschodzie kraju tłum protestujących, wykrzykujących hasła "Zniszczyć Izrael" czy "Palestyńczycy nie są sami", wtargnął do jednego z lokali należących do sieci.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania, na których Turcy wykupują puszki i butelki coca-coli, a następnie - w ramach bojkotu - wylewają ich zawartość.

W sobotę w Stambule odbyła się kilkutysięczna manifestacja poparcia dla Strefy Gazy, podczas której prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ocenił, że to Zachód odpowiada za tragedię mieszkańców Strefy Gazy. Głównym winowajcą masakry w Gazie jest Zachód; to jego dzieło - powiedział.

Turecki przywódca oskarżył przywódców państw zachodnich o "wylewanie łez" z powodu śmierci cywilów na Ukrainie i "przymykanie oczu" na śmierć palestyńskich cywilów w Strefie Gazy. Sytuację tę określił jako "przypominającą swoją atmosferą krucjaty" chrześcijaństwa przeciwko islamowi.

Konflikt między Hamasem a Izraelem

Do ataku Hamasu na Izrael doszło w sobotę 7 października o godz. 6:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce). Terroryści przeniknęli do wielu miast na południu kraju - atak przeprowadzono z lądu, powietrza i od strony morza. Przedstawiciele izraelskiego wojska oświadczyli, że ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono kilka tysięcy rakiet.

Według najnowszych informacji, przekazanych przez izraelskie media, w Izraelu zginęło co najmniej 1,4 osób, a ponad 5,4 tys. zostało rannych; Hamas porwał do Strefy Gazy 245 osób (terroryści uwolnili do tej pory cztery osoby, a Siły Obronne Izraela - jedną).

W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Izraela prowadzi naloty na Strefę Gazy i ograniczone działania lądowe w północnej części enklawy - przedstawiciele Hamasu poinformowali, że życie straciło co najmniej 8,5 tys. Palestyńczyków, a ponad 21,5 tys. zostało rannych.